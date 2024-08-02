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В Еврокомиссии создали рабочую группу на случай победы Трампа
В Еврокомиссии создали рабочую группу на случай победы Трампа - 02.08.2024, ПРАЙМ
В Еврокомиссии создали рабочую группу на случай победы Трампа
В Европейской комиссии сформировали специальную рабочую группу в связи с вероятным возвращением Дональда Трампа, экс-президента и кандидата в президенты США от... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T09:59+0300
2024-08-02T09:59+0300
2024-08-02T09:59+0300
дональд трамп
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. В Европейской комиссии сформировали специальную рабочую группу в связи с вероятным возвращением Дональда Трампа, экс-президента и кандидата в президенты США от Республиканской партии, в Белый дом. Это, считают в ЕК, может привести к серьезным изменениям в политике США в вопросе российско-украинского конфликта, написало британское издание Financial Times, ссылаясь на источники.Издание подчеркивает, что создание группы было инициировано Брюсселем из-за опасений, что новый глава государства "может ввести болезненные пошлины на импорт из ЕС, прекратить военную и финансовую поддержку Киева и вынудить Украину согласиться [завершить конфликт] на условиях России".В Евросоюзе опасаются, что Трамп может воплотить в жизнь свои угрозы вывести США из состава Североатлантического альянса. Политик также обещал реформировать устав блока о коллективной обороне "для стран, которые, на его взгляд, слишком мало тратят на военные нужды".Ранее сенат США представил законопроект, согласно которому финансирование Киева, Тель-Авива и охраны американских границ увяжут в один пакет. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.Руководство Республиканской партии выступило против этого проекта. Кроме того, кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал документ "чудовищным", позднее подчеркнув, что это решение — катастрофа.
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дональд трамп, еврокомиссия, сша, нато
Дональд Трамп, Еврокомиссия, США, НАТО
В Еврокомиссии создали рабочую группу на случай победы Трампа
В Еврокомиссии создали специальную рабочую группу для противодействия политике Трампа
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. В Европейской комиссии сформировали специальную рабочую группу в связи с вероятным возвращением Дональда Трампа, экс-президента и кандидата в президенты США от Республиканской партии, в Белый дом. Это, считают в ЕК, может привести к серьезным изменениям в политике США в вопросе российско-украинского конфликта, написало британское издание Financial Times, ссылаясь на источники.
Издание подчеркивает, что создание группы было инициировано Брюсселем из-за опасений, что новый глава государства "может ввести болезненные пошлины на импорт из ЕС, прекратить военную и финансовую поддержку Киева и вынудить Украину согласиться [завершить конфликт] на условиях России".
В Евросоюзе опасаются, что Трамп может воплотить в жизнь свои угрозы вывести США из состава Североатлантического альянса. Политик также обещал реформировать устав блока о коллективной обороне "для стран, которые, на его взгляд, слишком мало тратят на военные нужды".
Ранее сенат США представил законопроект, согласно которому финансирование Киева, Тель-Авива и охраны американских границ увяжут в один пакет. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.
Западу грозит крах. Историк рассказал о перспективах развития кризиса
Руководство Республиканской партии выступило против этого проекта. Кроме того, кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал документ "чудовищным", позднее подчеркнув, что это решение — катастрофа.