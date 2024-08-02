https://1prime.ru/20240802/ukraina-850632890.html

"Будут штурмовать". Киев призвали готовиться к колоссальному удару

"Будут штурмовать". Киев призвали готовиться к колоссальному удару - 02.08.2024, ПРАЙМ

"Будут штурмовать". Киев призвали готовиться к колоссальному удару

заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T17:33+0300

2024-08-02T17:33+0300

2024-08-02T17:33+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

киев

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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. На Украине усиливается противостояние киевскому режиму, возглавляемому Владимиром Зеленским, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Будут штурмовать Банковую, Зеленский будет бежать, Ермак будет убегать, их будут ловить. Будут вооруженные группы подходить, захватят это СБУ на Владимирской. Отряды будут уходить с фронта, идти в города, комбаты будут захватывать города и устанавливать там свою военную власть. Вы еще все это увидите", — отметил он.Эксперт отметил, что территориальные центры комплектования (так на Украине называют военкоматы) ужесточают меры и усиливают давление на общество. Они задерживают людей на улицах и выписывают огромное количество штрафов.Также эксперт указал на реальную угрозу дефолта в стране. Кроме того, он обратил внимание на то, что недовольство деятельностью Владимира Зеленского растёт не только внутри страны, но и на международном уровне.В июне президент Российской Федерации Владимир Путин высказал мнение, что срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента истек, и его легитимность невозможно восстановить.

https://1prime.ru/20240802/spetsoperatsiya-850629842.html

украина

киев

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украина, владимир зеленский, киев