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"Будут штурмовать". Киев призвали готовиться к колоссальному удару
"Будут штурмовать". Киев призвали готовиться к колоссальному удару - 02.08.2024, ПРАЙМ
"Будут штурмовать". Киев призвали готовиться к колоссальному удару
заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T17:33+0300
2024-08-02T17:33+0300
2024-08-02T17:33+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. На Украине усиливается противостояние киевскому режиму, возглавляемому Владимиром Зеленским, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Будут штурмовать Банковую, Зеленский будет бежать, Ермак будет убегать, их будут ловить. Будут вооруженные группы подходить, захватят это СБУ на Владимирской. Отряды будут уходить с фронта, идти в города, комбаты будут захватывать города и устанавливать там свою военную власть. Вы еще все это увидите", — отметил он.Эксперт отметил, что территориальные центры комплектования (так на Украине называют военкоматы) ужесточают меры и усиливают давление на общество. Они задерживают людей на улицах и выписывают огромное количество штрафов.Также эксперт указал на реальную угрозу дефолта в стране. Кроме того, он обратил внимание на то, что недовольство деятельностью Владимира Зеленского растёт не только внутри страны, но и на международном уровне.В июне президент Российской Федерации Владимир Путин высказал мнение, что срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента истек, и его легитимность невозможно восстановить.
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украина, владимир зеленский, киев
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Киев
"Будут штурмовать". Киев призвали готовиться к колоссальному удару
Соскин: сопротивление режиму Зеленского становится все более массовым
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ.
На Украине усиливается противостояние киевскому режиму, возглавляемому Владимиром Зеленским,
заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге
на YouTube.
"Будут штурмовать Банковую, Зеленский будет бежать, Ермак будет убегать, их будут ловить. Будут вооруженные группы подходить, захватят это СБУ
на Владимирской. Отряды будут уходить с фронта, идти в города, комбаты будут захватывать города и устанавливать там свою военную власть. Вы еще все это увидите", — отметил он.
Эксперт отметил, что территориальные центры комплектования (так на Украине называют военкоматы) ужесточают меры и усиливают давление на общество. Они задерживают людей на улицах и выписывают огромное количество штрафов.
"Три-четыре месяца". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации
Также эксперт указал на реальную угрозу дефолта в стране. Кроме того, он обратил внимание на то, что недовольство деятельностью Владимира Зеленского растёт не только внутри страны, но и на международном уровне.
В июне президент Российской Федерации Владимир Путин высказал мнение, что срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента истек, и его легитимность невозможно восстановить.