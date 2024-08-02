https://1prime.ru/20240802/ukraina-850637239.html

"Опасная игра". На Западе раскрыли, что задумали США у границ России

"Опасная игра". На Западе раскрыли, что задумали США у границ России - 02.08.2024, ПРАЙМ

"Опасная игра". На Западе раскрыли, что задумали США у границ России

Переброска американских танков и БМП в Польшу может привести к эскалации ситуации в Восточной Европе, заявил бывший советник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T22:04+0300

2024-08-02T22:04+0300

2024-08-02T22:13+0300

спецоперация на украине

польша

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Переброска американских танков и БМП в Польшу может привести к эскалации ситуации в Восточной Европе, заявил бывший советник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Through the eyes of.Джонсон высказал мнение, что США ведут "опасную игру", переброской танков создавая цель для ударов ВС РФ. Учитывая, что танки - оружие наступательное, то сохраняется вероятность, что они могут быть отправлены на Украину.По словам Джонсона, Вашингтон демонстрирует военную мощь. Бывший аналитик ЦРУ полагает, что Москва, вероятно, будет резко негативно реагировать на эту информацию. Он считает, что размещение американских бронемашин вблизи российских границ может быть воспринято как намерение США осуществить вторжение.Ранее радиостанция Radio Zet сообщила о том, что США перебрасывают танки и боевые машины пехоты в Польшу, в населённый пункт Повидз. По имеющейся информации, склады в Повидзе расположены рядом с аэропортом. Это позволяет быстро перемещать оборудование по воздуху, включая запасы боеприпасов, в случае необходимости.

https://1prime.ru/20240802/spetsoperatsiya-850636849.html

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сша

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польша, сша, танки, украина