Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Опасная игра". На Западе раскрыли, что задумали США у границ России - 02.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240802/ukraina-850637239.html
"Опасная игра". На Западе раскрыли, что задумали США у границ России
"Опасная игра". На Западе раскрыли, что задумали США у границ России - 02.08.2024, ПРАЙМ
"Опасная игра". На Западе раскрыли, что задумали США у границ России
Переброска американских танков и БМП в Польшу может привести к эскалации ситуации в Восточной Европе, заявил бывший советник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T22:04+0300
2024-08-02T22:13+0300
спецоперация на украине
польша
сша
танки
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Переброска американских танков и БМП в Польшу может привести к эскалации ситуации в Восточной Европе, заявил бывший советник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Through the eyes of.Джонсон высказал мнение, что США ведут "опасную игру", переброской танков создавая цель для ударов ВС РФ. Учитывая, что танки - оружие наступательное, то сохраняется вероятность, что они могут быть отправлены на Украину.По словам Джонсона, Вашингтон демонстрирует военную мощь. Бывший аналитик ЦРУ полагает, что Москва, вероятно, будет резко негативно реагировать на эту информацию. Он считает, что размещение американских бронемашин вблизи российских границ может быть воспринято как намерение США осуществить вторжение.Ранее радиостанция Radio Zet сообщила о том, что США перебрасывают танки и боевые машины пехоты в Польшу, в населённый пункт Повидз. По имеющейся информации, склады в Повидзе расположены рядом с аэропортом. Это позволяет быстро перемещать оборудование по воздуху, включая запасы боеприпасов, в случае необходимости.
https://1prime.ru/20240802/spetsoperatsiya-850636849.html
польша
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_dd2b6ec047df965876a904cb672aec21.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, сша, танки, украина
Спецоперация на Украине, ПОЛЬША, США, Танки, УКРАИНА
22:04 02.08.2024 (обновлено: 22:13 02.08.2024)
 
"Опасная игра". На Западе раскрыли, что задумали США у границ России

Экс-агент ЦРУ назвал переброску танков в Польшу опасной игрой США против РФ

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Переброска американских танков и БМП в Польшу может привести к эскалации ситуации в Восточной Европе, заявил бывший советник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Through the eyes of.
Джонсон высказал мнение, что США ведут "опасную игру", переброской танков создавая цель для ударов ВС РФ. Учитывая, что танки - оружие наступательное, то сохраняется вероятность, что они могут быть отправлены на Украину.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
"Трижды уничтожена". Ситуация на Украине вызвала беспокойство в Швейцарии
21:23
По словам Джонсона, Вашингтон демонстрирует военную мощь. Бывший аналитик ЦРУ полагает, что Москва, вероятно, будет резко негативно реагировать на эту информацию. Он считает, что размещение американских бронемашин вблизи российских границ может быть воспринято как намерение США осуществить вторжение.
Ранее радиостанция Radio Zet сообщила о том, что США перебрасывают танки и боевые машины пехоты в Польшу, в населённый пункт Повидз. По имеющейся информации, склады в Повидзе расположены рядом с аэропортом. Это позволяет быстро перемещать оборудование по воздуху, включая запасы боеприпасов, в случае необходимости.
 
Спецоперация на УкраинеПОЛЬШАСШАТанкиУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала