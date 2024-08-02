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ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на с 3 августа - 02.08.2024, ПРАЙМ
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ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на с 3 августа
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на с 3 августа - 02.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на с 3 августа
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 3,89 копейки, до 11,8307 рубля, курс доллара снизился на 8,09 копейки, до 85,7024 рубля,... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T18:03+0300
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 3,89 копейки, до 11,8307 рубля, курс доллара снизился на 8,09 копейки, до 85,7024 рубля, курс евро — на 2,08 копейки, до 92,8291 рубля, следует из данных Банка России.Ранее Министерство финансов США объявило о введении нового пакета санкций в отношении России. В этот пакет попали Московская биржа и НКЦ. Для этих организаций были выданы лицензии на прекращение операций до 13 августа.С 13 июня Центральный банк Российской Федерации устанавливает официальные курсы доллара, евро и юаня. Курсы доллара и евро определяются на основе данных, полученных от банков и информации о внебиржевых торгах. Курс юаня устанавливается по рыночному курсу, который формируется на Московской бирже.
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россия, банк, банк россии, курсы валют, доллар, евро
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, банк, Банк России, Курсы валют, доллар, евро
18:03 02.08.2024 (обновлено: 18:04 02.08.2024)
 
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на с 3 августа

ЦБ: курс юаня на 3-4 августа - 11,83 руб, доллара - 85,70 руб, евро - 92,83 руб

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 3,89 копейки, до 11,8307 рубля, курс доллара снизился на 8,09 копейки, до 85,7024 рубля, курс евро — на 2,08 копейки, до 92,8291 рубля, следует из данных Банка России.
Ранее Министерство финансов США объявило о введении нового пакета санкций в отношении России. В этот пакет попали Московская биржа и НКЦ. Для этих организаций были выданы лицензии на прекращение операций до 13 августа.
С 13 июня Центральный банк Российской Федерации устанавливает официальные курсы доллара, евро и юаня. Курсы доллара и евро определяются на основе данных, полученных от банков и информации о внебиржевых торгах. Курс юаня устанавливается по рыночному курсу, который формируется на Московской бирже.
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюРОССИЯбанкБанк РоссииКурсы валютдолларевро
 
 
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