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Прибыль Volkswagen Group в I полугодии снизилась - 02.08.2024, ПРАЙМ
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Прибыль Volkswagen Group в I полугодии снизилась
Прибыль Volkswagen Group в I полугодии снизилась - 02.08.2024, ПРАЙМ
Прибыль Volkswagen Group в I полугодии снизилась
Чистая прибыль крупнейшего европейского автомобильного концерна Volkswagen Group, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия 2024 года сократилась... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T11:51+0300
2024-08-02T11:51+0300
экономика
авто
volkswagen
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего европейского автомобильного концерна Volkswagen Group, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия 2024 года сократилась на 14,5% в годовом выражении - до 6,378 миллиарда евро, сообщается в финансовой отчетности производителя. Операционная прибыль за отчетный период уменьшилась на 11,4% в годовом выражении - до 10,052 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию снизилась до 12,7 евро с 14,86 евро годом ранее. Выручка поднялась на 1,6% - до 158,8 миллиарда евро. Во втором квартале чистая прибыль Volkswagen, приходящаяся на акционеров, снизилась на 4,2% - до 3,112 миллиарда евро. Операционная прибыль снизилась на 2,4% - до 5,464 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию сократилась до 6,21 евро с 6,48 евро годом ранее. Выручка поднялась на 4,1% - до 83,339 миллиарда евро. Продажи автомобилей во втором квартале снизились на 2,8% - до 2,26 миллиона, производство - на 3,2%, до 2,34 миллиона штук. По итогам полугодия продажи снизились на 2,4% - до 4,341 миллиона, производство - на 1,8%, до 4,606 миллиона машин. Volkswagen - немецкий автомобильный концерн со штаб-квартирой в городе Вольфсбург. Один из ведущих мировых и европейских автопроизводителей. Штат компании оставляет 682,8 тысячи человек.
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авто, volkswagen
Экономика, Авто, Volkswagen
11:51 02.08.2024
 
Прибыль Volkswagen Group в I полугодии снизилась

Чистая прибыль Volkswagen Group в I полугодии снизилась на 15% - до 6,4 млрд евро

© flickr.com / Gerry LauzonЛоготип Volkswagen
Логотип Volkswagen - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© flickr.com / Gerry Lauzon
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МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего европейского автомобильного концерна Volkswagen Group, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия 2024 года сократилась на 14,5% в годовом выражении - до 6,378 миллиарда евро, сообщается в финансовой отчетности производителя.
Операционная прибыль за отчетный период уменьшилась на 11,4% в годовом выражении - до 10,052 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию снизилась до 12,7 евро с 14,86 евро годом ранее. Выручка поднялась на 1,6% - до 158,8 миллиарда евро.
Во втором квартале чистая прибыль Volkswagen, приходящаяся на акционеров, снизилась на 4,2% - до 3,112 миллиарда евро. Операционная прибыль снизилась на 2,4% - до 5,464 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию сократилась до 6,21 евро с 6,48 евро годом ранее. Выручка поднялась на 4,1% - до 83,339 миллиарда евро.
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Продажи автомобилей во втором квартале снизились на 2,8% - до 2,26 миллиона, производство - на 3,2%, до 2,34 миллиона штук. По итогам полугодия продажи снизились на 2,4% - до 4,341 миллиона, производство - на 1,8%, до 4,606 миллиона машин.
Volkswagen - немецкий автомобильный концерн со штаб-квартирой в городе Вольфсбург. Один из ведущих мировых и европейских автопроизводителей. Штат компании оставляет 682,8 тысячи человек.
 
ЭкономикаАвтоVolkswagen
 
 
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