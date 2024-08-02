https://1prime.ru/20240802/volkswagen-850621626.html

Прибыль Volkswagen Group в I полугодии снизилась

Прибыль Volkswagen Group в I полугодии снизилась - 02.08.2024, ПРАЙМ

Прибыль Volkswagen Group в I полугодии снизилась

Чистая прибыль крупнейшего европейского автомобильного концерна Volkswagen Group, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия 2024 года сократилась... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T11:51+0300

2024-08-02T11:51+0300

2024-08-02T11:51+0300

экономика

авто

volkswagen

https://cdnn.1prime.ru/img/82543/85/825438593_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_a46c99d7ef4ea1442f71a868eba3bc11.jpg

МОСКВА, 1 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего европейского автомобильного концерна Volkswagen Group, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия 2024 года сократилась на 14,5% в годовом выражении - до 6,378 миллиарда евро, сообщается в финансовой отчетности производителя. Операционная прибыль за отчетный период уменьшилась на 11,4% в годовом выражении - до 10,052 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию снизилась до 12,7 евро с 14,86 евро годом ранее. Выручка поднялась на 1,6% - до 158,8 миллиарда евро. Во втором квартале чистая прибыль Volkswagen, приходящаяся на акционеров, снизилась на 4,2% - до 3,112 миллиарда евро. Операционная прибыль снизилась на 2,4% - до 5,464 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию сократилась до 6,21 евро с 6,48 евро годом ранее. Выручка поднялась на 4,1% - до 83,339 миллиарда евро. Продажи автомобилей во втором квартале снизились на 2,8% - до 2,26 миллиона, производство - на 3,2%, до 2,34 миллиона штук. По итогам полугодия продажи снизились на 2,4% - до 4,341 миллиона, производство - на 1,8%, до 4,606 миллиона машин. Volkswagen - немецкий автомобильный концерн со штаб-квартирой в городе Вольфсбург. Один из ведущих мировых и европейских автопроизводителей. Штат компании оставляет 682,8 тысячи человек.

https://1prime.ru/20240712/avto-850051435.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, volkswagen