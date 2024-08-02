https://1prime.ru/20240802/zelenskiy-850633942.html

В США высказались о действиях Зеленского

В США высказались о действиях Зеленского - 02.08.2024, ПРАЙМ

В США высказались о действиях Зеленского

Владимир Зеленский настойчиво стремится к тому, чтобы НАТО активнее участвовал в украинском конфликте, заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong бывший... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T17:56+0300

2024-08-02T17:56+0300

2024-08-02T17:56+0300

спецоперация на украине

украина

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нато

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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский настойчиво стремится к тому, чтобы НАТО активнее участвовал в украинском конфликте, заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер.Риттер отметил, что от НАТО требовалось лишь не вмешиваться в дела Украины. В этой ситуации многое происходит в так называемой "серой зоне": есть инструкторы из НАТО, натовская техника, разведданные и системы связи, но нет ничего, что можно было бы назвать применением летальной силы."Зеленский полагает, что НАТО способен развернуть в Польше ЗРК Patriot, которые будут сбивать российские ракеты в окрестностях Львова. "В чём проблема? Это же ракеты: они беспилотные, берите и сбивайте!", — рассуждают там, не понимая, что это было бы актом войны, — отметил Риттер.Речь идёт о военных действиях, которые Россия проводит в рамках военной операции в целях обеспечения национальной безопасности страны. НАТО не является стороной этого конфликта, однако может ей стать, если начнёт сбивать российские ракеты.На прошлой неделе Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль сел Прогресс и Евгеновка, расположенных на территории Донецкой Народной Республики. Евгеновка находится в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс же расположен к северу от Евгеновки и является одним из рубежей обороны Вооружённых сил Украины у реки Волчья.

https://1prime.ru/20240802/ukraina-850632890.html

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украина, сво, владимир зеленский, нато