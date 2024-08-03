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"Цены взлетят головокружительно": как быть с покупкой авто до осени

"Цены взлетят головокружительно": как быть с покупкой авто до осени - 03.08.2024, ПРАЙМ

"Цены взлетят головокружительно": как быть с покупкой авто до осени

В России задумали поэтапно индексировать ставки утилизационного сбора на автомобили. Кто от этого выиграет и стоит ли спешить с покупкой авто, опасаясь, что... | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T04:04+0300

2024-08-03T04:04+0300

2024-08-03T04:04+0300

статья

авто

спрос на легковые авто

утильсбор

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МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ, Роман Серов. В России задумали поэтапно индексировать ставки утилизационного сбора на автомобили. Кто от этого выиграет и стоит ли спешить с покупкой авто, опасаясь, что скоро станет еще дороже, читайте в материале "Прайма".При всем богатстве выбора альтернативы нетВоплощение разработанной Минпромторгом идеи приведет к тому, что уже с 1 октября этого года ставки для легковушек, LCV, грузовиков, автобусов, прицепов и полуприцепов могут вырасти на 70-85%, а затем ежегодно, до 2030 года включительно, увеличатся еще на 10-20%.Но это еще не точно. До 20 августа проект будет обсуждаться в публичном поле, затем его рассмотрит правительство. Не исключено, что ставки или сроки их повышения будут скорректированы.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЕсли же проект будет утвержден, то с 1 октября 2024 года импортерам придется заплатить 556 тысяч рублей за автомобили с 1-2-литровым двигателем, а с 1 января 2025 года цена вырастет до 667 тысяч рублей. В дальнейшем рост продолжится вплоть до 1,17 миллиона рублей к 2030 году. По другим категориям рост запланирован не менее впечатляющий.Изначально с идеей поэтапного повышения утильсбора выступил "АвтоВАЗ", недовольный экспансией китайцев на отечественном авторынке. С этим согласились и другие отечественные производители.Доцент кафедры "Управление транспортными комплексами" ГУУ Артем Меренков считает очевидным, что выгодоприобретателем будет отечественный автопром. По одной из версий, подобное решение стало возможно в том числе "благодаря" скидкам, которые ввели иностранцы, чтобы очистить склады. Дескать, есть запас по финансам, значит возможно увеличение цены за счет производителя.Действительно, рост ставок утильсбора приведет к взлету цен на импортные машины. Для некоторых моделей он превысит стоимость самого автомобиля. Как следствие, модельный ряд на российском рынке сократится, а некоторые иностранные бренды просто уйдут.При этом в определенных сегментах у российских покупателей нет достойных отечественных альтернатив. Так, крайне узко предложение пикапов и минивэнов, резко сузился выбор авто эконом-класса в сегменте В и В+. Китайские производители, захватившие рынок, в основном везут кроссоверы и внедорожники, а также большие седаны, гибриды и электрокары. Все это дороже, чем может позволить себе покупатель, примеривавшийся к чему-то вроде Kia Rio или VW Polo, еще пару лет назад стоившим чуть более миллиона рублей.Что не так с утильсборомПо мнению экспертов, идея резкого повышения утильсбора логична с точки зрения пополнения бюджета. Кроме того, "запретительные" сборы должны стимулировать локализацию производств. Эту практику успешно применял Минпромторг в предыдущие десятилетия. Благодаря ей крупнейших автопроизводителей удалось заставить локализовать производство в РФ.Именно тогда на российском рынке были представлены все "гранды" с ценами, сопоставимыми с ценами на те же модели за рубежом, напомнил профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Аким. Министерство надеется повторить успех, а потребители хотят возвращения цен к нормальным уровням. А они по ряду моделей сейчас почти вдвое выше, чем в Китае.Но есть и другая сторона медали. Центробанк активно борется с инфляцией, которая снижает конкурентоспособность экономики и приводит к обеднению населения.С этой точки зрения автомобиль, тем более грузовой – это не только "роскошь", но и в первую очередь средство производства или инструмент для предоставления услуг. Повышение цены автотранспорта тянет за собой повышение себестоимости (и, соответственно, цен) по всей цепочке создания стоимости.По словам экономиста, для ряда отраслей удорожание перевозки может и вовсе стать запретительным. "По оценкам, в 2024 году стоимость грузовых перевозок автомобильным транспортом может вырасти в сравнении с предыдущим годом ещё на 17-20%, и это без учета дополнительных утильсборов", - прогнозирует Аким.С одной стороны, российские производители окажутся в плюсе от повышения утильсбора, ведь их конкуренты будут стоить дороже. Это может поддержать отечественного производителя и создать рабочие места, а также увеличить объемы выпуска, ведь на сегодняшний день российский автопром не в состоянии обеспечить все потребности рынка. Ежегодно отечественные предприятия выпускают 700-800 тысяч авто, а продажи по итогам прошлого года, по данным "Автостата", составили более 1,3 миллиона.Но с другой, заполучив монополию, производитель тут же начинает повышать цены, что опять-таки разгонит инфляцию. Несколько смягчает ситуацию то, что для физических лиц, ввозящих автомобили для личного пользования, сохраняются льготы.Таким образом, повышение утилизационного сбора может принести определенные выгоды в долгосрочной перспективе, но в краткосрочном периоде оно несет в себе риски для доступности автомобилей и техники для российских потребителей и бизнеса.Эффективность этой меры будет зависеть от того, насколько грамотно она будет реализована и как рынок адаптируется к новым условиям.Покупать или ждатьПо мнению Меренкова, слишком спешить с покупкой машины не стоит – если, конечно, нет насущной необходимости сделать это прямо сейчас.Да, многие уверены, что после повышения утильсбора головокружительно взлетят и цены. Но это далеко не так – китайцы проводят очень гибкую политику, и готовы идти на дисконт, если склады затоварены, а какая-то модель не пользуется спросом. Не исключено, что компенсация сбора тоже произойдет за счет скидок, то есть, заплатит производитель.Можно подождать очередных сезонных скидок – летом продажи низкие из-за сезона отпусков, и дилеры готовы идти на уступки. Еще более выгодные варианты можно будет рассмотреть к концу года и началу следующего – тогда модели прошлого года уходят с дисконтом 10-20%.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

авто, спрос на легковые авто, утильсбор