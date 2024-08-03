Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"На обмен в Россию?" Байден опозорился, встречая вернувшихся заключенных - 03.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240803/bayden-850641426.html
"На обмен в Россию?" Байден опозорился, встречая вернувшихся заключенных
"На обмен в Россию?" Байден опозорился, встречая вернувшихся заключенных - 03.08.2024, ПРАЙМ
"На обмен в Россию?" Байден опозорился, встречая вернувшихся заключенных
Американский президент Джо Байден после встречи вернувшихся в результате обмена с Россией заключенных вдруг зашел в самолет и стал ждать вылета. Соответствующих | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T09:57+0300
2024-08-03T10:23+0300
сша
джо байден
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850043079_0:121:1636:1041_1920x0_80_0_0_d6c9537a417b26231c00339b5ce91280.jpg
МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден после встречи вернувшихся в результате обмена с Россией заключенных вдруг зашел в самолет и стал ждать вылета. Соответствующих видеоролик разместил телеканал C-SPAN.Отмечается, что это произошло на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд, где как раз и проходила встреча заключенных. На видео можно увидеть, как глава государства, поприветствовав встречаемых, зашел в самолет, заметно удивив этим действием всех присутствовавших.Как позднее прокомментировали в Белом доме, Джо Байден сделал это, чтобы поприветствовать экипаж самолета. Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила, что в страну возвращены восемь находившихся в заключении за границей россиян. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, Владиславе Клюшине, Артеме и Анне Дульцевых, Павле Рубцове, Вадиме Конощёнке, Михаиле Микушине, Романе Селезневе.В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что соответствующие ведомства будут продолжать работу по возвращению на родину заключенных за рубежом россиян. В то же время, по его словам, вся "внутренняя кухня" переговоров об обмене не может быть публичной.
https://1prime.ru/20240802/ssha-850628533.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850043079_44:0:1592:1161_1920x0_80_0_0_43e254f4573b692f5a40ea041831f0f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, джо байден
США, Джо Байден
09:57 03.08.2024 (обновлено: 10:23 03.08.2024)
 
"На обмен в Россию?" Байден опозорился, встречая вернувшихся заключенных

Байден странно повел себя на встрече с вернувшимися из России заключенными

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден после встречи вернувшихся в результате обмена с Россией заключенных вдруг зашел в самолет и стал ждать вылета. Соответствующих видеоролик разместил телеканал C-SPAN.
Отмечается, что это произошло на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд, где как раз и проходила встреча заключенных. На видео можно увидеть, как глава государства, поприветствовав встречаемых, зашел в самолет, заметно удивив этим действием всех присутствовавших.
Как позднее прокомментировали в Белом доме, Джо Байден сделал это, чтобы поприветствовать экипаж самолета.
Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила, что в страну возвращены восемь находившихся в заключении за границей россиян. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, Владиславе Клюшине, Артеме и Анне Дульцевых, Павле Рубцове, Вадиме Конощёнке, Михаиле Микушине, Романе Селезневе.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что соответствующие ведомства будут продолжать работу по возвращению на родину заключенных за рубежом россиян. В то же время, по его словам, вся "внутренняя кухня" переговоров об обмене не может быть публичной.
Здание Белого дома, Вашингтон, США
США ведут переговоры о возможности новых обменов заключенными с Россией
Вчера, 15:36
 
СШАДжо Байден
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала