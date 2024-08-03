https://1prime.ru/20240803/bayden-850641426.html
"На обмен в Россию?" Байден опозорился, встречая вернувшихся заключенных
"На обмен в Россию?" Байден опозорился, встречая вернувшихся заключенных - 03.08.2024, ПРАЙМ
"На обмен в Россию?" Байден опозорился, встречая вернувшихся заключенных
Американский президент Джо Байден после встречи вернувшихся в результате обмена с Россией заключенных вдруг зашел в самолет и стал ждать вылета. Соответствующих | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T09:57+0300
2024-08-03T09:57+0300
2024-08-03T10:23+0300
сша
джо байден
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850043079_0:121:1636:1041_1920x0_80_0_0_d6c9537a417b26231c00339b5ce91280.jpg
МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден после встречи вернувшихся в результате обмена с Россией заключенных вдруг зашел в самолет и стал ждать вылета. Соответствующих видеоролик разместил телеканал C-SPAN.Отмечается, что это произошло на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд, где как раз и проходила встреча заключенных. На видео можно увидеть, как глава государства, поприветствовав встречаемых, зашел в самолет, заметно удивив этим действием всех присутствовавших.Как позднее прокомментировали в Белом доме, Джо Байден сделал это, чтобы поприветствовать экипаж самолета. Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила, что в страну возвращены восемь находившихся в заключении за границей россиян. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, Владиславе Клюшине, Артеме и Анне Дульцевых, Павле Рубцове, Вадиме Конощёнке, Михаиле Микушине, Романе Селезневе.В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что соответствующие ведомства будут продолжать работу по возвращению на родину заключенных за рубежом россиян. В то же время, по его словам, вся "внутренняя кухня" переговоров об обмене не может быть публичной.
https://1prime.ru/20240802/ssha-850628533.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850043079_44:0:1592:1161_1920x0_80_0_0_43e254f4573b692f5a40ea041831f0f1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, джо байден
"На обмен в Россию?" Байден опозорился, встречая вернувшихся заключенных
Байден странно повел себя на встрече с вернувшимися из России заключенными
МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ.
Американский президент Джо Байден после встречи вернувшихся в результате обмена с Россией заключенных вдруг зашел в самолет и стал ждать вылета. Соответствующих видеоролик разместил телеканал C-SPAN
.
Отмечается, что это произошло на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд, где как раз и проходила встреча заключенных. На видео можно увидеть, как глава государства, поприветствовав встречаемых, зашел в самолет, заметно удивив этим действием всех присутствовавших.
Как позднее прокомментировали в Белом доме, Джо Байден сделал это, чтобы поприветствовать экипаж самолета.
Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила, что в страну возвращены восемь находившихся в заключении за границей россиян. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, Владиславе Клюшине, Артеме и Анне Дульцевых, Павле Рубцове, Вадиме Конощёнке, Михаиле Микушине, Романе Селезневе.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что соответствующие ведомства будут продолжать работу по возвращению на родину заключенных за рубежом россиян. В то же время, по его словам, вся "внутренняя кухня" переговоров об обмене не может быть публичной.
США ведут переговоры о возможности новых обменов заключенными с Россией