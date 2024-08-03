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В Орловской области два дрона попали в жилой дом - 03.08.2024, ПРАЙМ
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В Орловской области два дрона попали в жилой дом
В Орловской области два дрона попали в жилой дом - 03.08.2024, ПРАЙМ
В Орловской области два дрона попали в жилой дом
На Орловскую область начиная с полуночи осуществлялась массированная атака беспилотников, два дрона врезались в жилой дом, сообщил губернатор Андрей Клычков. | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T06:07+0300
2024-08-03T06:07+0300
спецоперация на украине
всу
орловская область
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. На Орловскую область начиная с полуночи осуществлялась массированная атака беспилотников, два дрона врезались в жилой дом, сообщил губернатор Андрей Клычков."Средствами РЭБ и силами ПВО уничтожено три БПЛА, два БПЛА попали в жилой дом в микрорайоне Болховский", - написал глава региона в своем Telegram-канале. По словам губернатора, сейчас возгорание локализовано, пострадавших нет.На месте происшествия работают оперативные службы.
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орловская область
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всу, орловская область
Спецоперация на Украине, ВСУ, Орловская область
06:07 03.08.2024
 
В Орловской области два дрона попали в жилой дом

Орловская область подверглась массированной атаке БПЛА, два попали в жилой дом

© РИА Новости . Вячеслав Афонин | Перейти в медиабанкВсепогодный комплекс зенитного ракетного вооружения ТОР-М1
Всепогодный комплекс зенитного ракетного вооружения ТОР-М1 - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Вячеслав Афонин
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. На Орловскую область начиная с полуночи осуществлялась массированная атака беспилотников, два дрона врезались в жилой дом, сообщил губернатор Андрей Клычков.
"Средствами РЭБ и силами ПВО уничтожено три БПЛА, два БПЛА попали в жилой дом в микрорайоне Болховский", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, сейчас возгорание локализовано, пострадавших нет.
На месте происшествия работают оперативные службы.
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Спецоперация на УкраинеВСУОрловская область
 
 
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