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В Орловской области два дрона попали в жилой дом
В Орловской области два дрона попали в жилой дом - 03.08.2024, ПРАЙМ
В Орловской области два дрона попали в жилой дом
На Орловскую область начиная с полуночи осуществлялась массированная атака беспилотников, два дрона врезались в жилой дом, сообщил губернатор Андрей Клычков. | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T06:07+0300
2024-08-03T06:07+0300
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. На Орловскую область начиная с полуночи осуществлялась массированная атака беспилотников, два дрона врезались в жилой дом, сообщил губернатор Андрей Клычков."Средствами РЭБ и силами ПВО уничтожено три БПЛА, два БПЛА попали в жилой дом в микрорайоне Болховский", - написал глава региона в своем Telegram-канале. По словам губернатора, сейчас возгорание локализовано, пострадавших нет.На месте происшествия работают оперативные службы.
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всу, орловская область
Спецоперация на Украине, ВСУ, Орловская область
В Орловской области два дрона попали в жилой дом
Орловская область подверглась массированной атаке БПЛА, два попали в жилой дом
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. На Орловскую область начиная с полуночи осуществлялась массированная атака беспилотников, два дрона врезались в жилой дом, сообщил губернатор Андрей Клычков.
"Средствами РЭБ и силами ПВО уничтожено три БПЛА, два БПЛА попали в жилой дом в микрорайоне Болховский", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, сейчас возгорание локализовано, пострадавших нет.
На месте происшествия работают оперативные службы.
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