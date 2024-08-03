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В Орловской области два дрона попали в жилой дом

В Орловской области два дрона попали в жилой дом - 03.08.2024, ПРАЙМ

В Орловской области два дрона попали в жилой дом

На Орловскую область начиная с полуночи осуществлялась массированная атака беспилотников, два дрона врезались в жилой дом, сообщил губернатор Андрей Клычков. | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T06:07+0300

2024-08-03T06:07+0300

2024-08-03T06:07+0300

спецоперация на украине

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орловская область

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. На Орловскую область начиная с полуночи осуществлялась массированная атака беспилотников, два дрона врезались в жилой дом, сообщил губернатор Андрей Клычков."Средствами РЭБ и силами ПВО уничтожено три БПЛА, два БПЛА попали в жилой дом в микрорайоне Болховский", - написал глава региона в своем Telegram-канале. По словам губернатора, сейчас возгорание локализовано, пострадавших нет.На месте происшествия работают оперативные службы.

https://1prime.ru/20240719/udar-850258863.html

орловская область

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всу, орловская область