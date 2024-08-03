https://1prime.ru/20240803/neft-850647322.html
Bloomberg: экспорт нефти Urals упал до минимума за 19 месяцев
Bloomberg: экспорт нефти Urals упал до минимума за 19 месяцев - 03.08.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: экспорт нефти Urals упал до минимума за 19 месяцев
Экспорт российской нефти марки Urals по морю из портов в Приморске, Усть-Луге и Новороссийске упал до 1,8 миллиона баррелей в сутки, достигнув своего минимума... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T16:45+0300
2024-08-03T16:45+0300
2024-08-03T16:45+0300
мир
российская нефть
urals
https://cdnn.1prime.ru/img/83843/50/838435040_0:94:3421:2018_1920x0_80_0_0_0e388c7af70c85b2672d7920c15e8949.jpg
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Экспорт российской нефти марки Urals по морю из портов в Приморске, Усть-Луге и Новороссийске упал до 1,8 миллиона баррелей в сутки, достигнув своего минимума за 19 месяцев, подсчитало агентство Bloomberg.В то же время, сообщается, что транзит нефти сорта ESPO (ВСТО) достиг 1,1 миллиона баррелей в сутки.Как рассказали в аналитической компании Kpler, в конце июля среднесуточный показатель отгрузок нефти ESPO из дальневосточного порта Козьмино снизился на десять процентов в сравнении с июнем. Издание пишет, что падение экспорта нефти наблюдается не только в России, но и в Бразилии, Венесуэле и Катаре. Нехватку нефти удалось частично компенсировать "черным золотом" из Саудовствой Аравии.
https://1prime.ru/20240802/neft-850622563.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83843/50/838435040_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_ed45c3be1a046dad82cd4a5786f2d718.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мир, российская нефть, urals
МИР, российская нефть, Urals
Bloomberg: экспорт нефти Urals упал до минимума за 19 месяцев
Bloomberg узнал о падении экспорта нефти Urals до минимума за 19 месяцев
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ.
Экспорт российской нефти марки Urals по морю из портов в Приморске, Усть-Луге и Новороссийске упал до 1,8 миллиона баррелей в сутки, достигнув своего минимума за 19 месяцев, подсчитало
агентство Bloomberg.
В то же время, сообщается, что транзит нефти сорта ESPO (ВСТО) достиг 1,1 миллиона баррелей в сутки.
Как рассказали в аналитической компании Kpler, в конце июля среднесуточный показатель отгрузок нефти ESPO из дальневосточного порта Козьмино снизился на десять процентов в сравнении с июнем.
Издание пишет, что падение экспорта нефти наблюдается не только в России, но и в Бразилии, Венесуэле и Катаре. Нехватку нефти удалось частично компенсировать "черным золотом" из Саудовствой Аравии.
"Это были не мы". Украина отмазалась от блокировки транзита нефти из России