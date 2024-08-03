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Bloomberg: экспорт нефти Urals упал до минимума за 19 месяцев - 03.08.2024, ПРАЙМ
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Bloomberg: экспорт нефти Urals упал до минимума за 19 месяцев
Bloomberg: экспорт нефти Urals упал до минимума за 19 месяцев - 03.08.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: экспорт нефти Urals упал до минимума за 19 месяцев
Экспорт российской нефти марки Urals по морю из портов в Приморске, Усть-Луге и Новороссийске упал до 1,8 миллиона баррелей в сутки, достигнув своего минимума... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T16:45+0300
2024-08-03T16:45+0300
мир
российская нефть
urals
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Экспорт российской нефти марки Urals по морю из портов в Приморске, Усть-Луге и Новороссийске упал до 1,8 миллиона баррелей в сутки, достигнув своего минимума за 19 месяцев, подсчитало агентство Bloomberg.В то же время, сообщается, что транзит нефти сорта ESPO (ВСТО) достиг 1,1 миллиона баррелей в сутки.Как рассказали в аналитической компании Kpler, в конце июля среднесуточный показатель отгрузок нефти ESPO из дальневосточного порта Козьмино снизился на десять процентов в сравнении с июнем. Издание пишет, что падение экспорта нефти наблюдается не только в России, но и в Бразилии, Венесуэле и Катаре. Нехватку нефти удалось частично компенсировать "черным золотом" из Саудовствой Аравии.
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мир, российская нефть, urals
МИР, российская нефть, Urals
16:45 03.08.2024
 
Bloomberg: экспорт нефти Urals упал до минимума за 19 месяцев

Bloomberg узнал о падении экспорта нефти Urals до минимума за 19 месяцев

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкер
Танкер - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Экспорт российской нефти марки Urals по морю из портов в Приморске, Усть-Луге и Новороссийске упал до 1,8 миллиона баррелей в сутки, достигнув своего минимума за 19 месяцев, подсчитало агентство Bloomberg.
В то же время, сообщается, что транзит нефти сорта ESPO (ВСТО) достиг 1,1 миллиона баррелей в сутки.
Как рассказали в аналитической компании Kpler, в конце июля среднесуточный показатель отгрузок нефти ESPO из дальневосточного порта Козьмино снизился на десять процентов в сравнении с июнем.
Издание пишет, что падение экспорта нефти наблюдается не только в России, но и в Бразилии, Венесуэле и Катаре. Нехватку нефти удалось частично компенсировать "черным золотом" из Саудовствой Аравии.
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