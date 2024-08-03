https://1prime.ru/20240803/neft-850647322.html

Bloomberg: экспорт нефти Urals упал до минимума за 19 месяцев

Bloomberg: экспорт нефти Urals упал до минимума за 19 месяцев - 03.08.2024, ПРАЙМ

Bloomberg: экспорт нефти Urals упал до минимума за 19 месяцев

Экспорт российской нефти марки Urals по морю из портов в Приморске, Усть-Луге и Новороссийске упал до 1,8 миллиона баррелей в сутки, достигнув своего минимума... | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T16:45+0300

2024-08-03T16:45+0300

2024-08-03T16:45+0300

мир

российская нефть

urals

https://cdnn.1prime.ru/img/83843/50/838435040_0:94:3421:2018_1920x0_80_0_0_0e388c7af70c85b2672d7920c15e8949.jpg

МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Экспорт российской нефти марки Urals по морю из портов в Приморске, Усть-Луге и Новороссийске упал до 1,8 миллиона баррелей в сутки, достигнув своего минимума за 19 месяцев, подсчитало агентство Bloomberg.В то же время, сообщается, что транзит нефти сорта ESPO (ВСТО) достиг 1,1 миллиона баррелей в сутки.Как рассказали в аналитической компании Kpler, в конце июля среднесуточный показатель отгрузок нефти ESPO из дальневосточного порта Козьмино снизился на десять процентов в сравнении с июнем. Издание пишет, что падение экспорта нефти наблюдается не только в России, но и в Бразилии, Венесуэле и Катаре. Нехватку нефти удалось частично компенсировать "черным золотом" из Саудовствой Аравии.

https://1prime.ru/20240802/neft-850622563.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мир, российская нефть, urals