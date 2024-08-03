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"Каждый сам за себя". В Киеве призвали готовиться воевать на два фронта

"Каждый сам за себя". В Киеве призвали готовиться воевать на два фронта - 03.08.2024, ПРАЙМ

"Каждый сам за себя". В Киеве призвали готовиться воевать на два фронта

На Украине может начаться гражданская война одновременно с возможным прорывом российских войск на передовой, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T17:49+0300

2024-08-03T17:49+0300

2024-08-03T17:49+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. На Украине может начаться гражданская война одновременно с возможным прорывом российских войск на передовой, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Открытая горячая гражданская война может начаться где-то к октябрю месяцу, надо готовиться — или пролом фронта, и тогда уже враг будет в середине и уже начнется, просто каждый сам за себя", — отметил он.Эксперт считает, что экономическая ситуация в стране может привести к краху режима Владимира Зеленского. По его словам, глава режима ведёт себя так, словно всё вокруг него рушится. Соскин объяснил, что страна находится на грани дефолта, и этот факт уже невозможно скрыть. Ранее, в июне, президент России Владимир Путин заявил, что время правления Зеленского закончилось и его легитимность невозможно восстановить никакими способами.

https://1prime.ru/20240803/ukraina-850647453.html

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россия, украина, сво, всу