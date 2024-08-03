https://1prime.ru/20240803/spetsoperatsiya-850647727.html
"Каждый сам за себя". В Киеве призвали готовиться воевать на два фронта
"Каждый сам за себя". В Киеве призвали готовиться воевать на два фронта - 03.08.2024, ПРАЙМ
"Каждый сам за себя". В Киеве призвали готовиться воевать на два фронта
На Украине может начаться гражданская война одновременно с возможным прорывом российских войск на передовой, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T17:49+0300
2024-08-03T17:49+0300
2024-08-03T17:49+0300
спецоперация на украине
россия
украина
сво
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_0:232:3121:1988_1920x0_80_0_0_372d6a9b96a6037d42e4e51bdfa14506.jpg
МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. На Украине может начаться гражданская война одновременно с возможным прорывом российских войск на передовой, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Открытая горячая гражданская война может начаться где-то к октябрю месяцу, надо готовиться — или пролом фронта, и тогда уже враг будет в середине и уже начнется, просто каждый сам за себя", — отметил он.Эксперт считает, что экономическая ситуация в стране может привести к краху режима Владимира Зеленского. По его словам, глава режима ведёт себя так, словно всё вокруг него рушится. Соскин объяснил, что страна находится на грани дефолта, и этот факт уже невозможно скрыть. Ранее, в июне, президент России Владимир Путин заявил, что время правления Зеленского закончилось и его легитимность невозможно восстановить никакими способами.
https://1prime.ru/20240803/ukraina-850647453.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_c7f7396bef326998b917380a94484199.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сво, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО, ВСУ
"Каждый сам за себя". В Киеве призвали готовиться воевать на два фронта
Соскин: гражданская война может начаться одновременно с прорывом ВС РФ на фронте
МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ.
На Украине может начаться гражданская война одновременно с возможным прорывом российских войск на передовой, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге
на YouTube.
"Открытая горячая гражданская война может начаться где-то к октябрю месяцу, надо готовиться — или пролом фронта, и тогда уже враг будет в середине и уже начнется, просто каждый сам за себя", — отметил он.
"Отказываются от поставок". На Западе сообщили Украине плохие новости
Эксперт считает, что экономическая ситуация в стране может привести к краху режима Владимира Зеленского. По его словам, глава режима ведёт себя так, словно всё вокруг него рушится. Соскин объяснил, что страна находится на грани дефолта, и этот факт уже невозможно скрыть.
Ранее, в июне, президент России Владимир Путин заявил, что время правления Зеленского закончилось и его легитимность невозможно восстановить никакими способами.