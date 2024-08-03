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"Каждый сам за себя". В Киеве призвали готовиться воевать на два фронта - 03.08.2024, ПРАЙМ
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"Каждый сам за себя". В Киеве призвали готовиться воевать на два фронта
"Каждый сам за себя". В Киеве призвали готовиться воевать на два фронта - 03.08.2024, ПРАЙМ
"Каждый сам за себя". В Киеве призвали готовиться воевать на два фронта
На Украине может начаться гражданская война одновременно с возможным прорывом российских войск на передовой, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T17:49+0300
2024-08-03T17:49+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. На Украине может начаться гражданская война одновременно с возможным прорывом российских войск на передовой, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Открытая горячая гражданская война может начаться где-то к октябрю месяцу, надо готовиться — или пролом фронта, и тогда уже враг будет в середине и уже начнется, просто каждый сам за себя", — отметил он.Эксперт считает, что экономическая ситуация в стране может привести к краху режима Владимира Зеленского. По его словам, глава режима ведёт себя так, словно всё вокруг него рушится. Соскин объяснил, что страна находится на грани дефолта, и этот факт уже невозможно скрыть. Ранее, в июне, президент России Владимир Путин заявил, что время правления Зеленского закончилось и его легитимность невозможно восстановить никакими способами.
https://1prime.ru/20240803/ukraina-850647453.html
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россия, украина, сво, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО, ВСУ
17:49 03.08.2024
 
"Каждый сам за себя". В Киеве призвали готовиться воевать на два фронта

Соскин: гражданская война может начаться одновременно с прорывом ВС РФ на фронте

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. На Украине может начаться гражданская война одновременно с возможным прорывом российских войск на передовой, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"Открытая горячая гражданская война может начаться где-то к октябрю месяцу, надо готовиться — или пролом фронта, и тогда уже враг будет в середине и уже начнется, просто каждый сам за себя", — отметил он.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
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Эксперт считает, что экономическая ситуация в стране может привести к краху режима Владимира Зеленского. По его словам, глава режима ведёт себя так, словно всё вокруг него рушится. Соскин объяснил, что страна находится на грани дефолта, и этот факт уже невозможно скрыть.
Ранее, в июне, президент России Владимир Путин заявил, что время правления Зеленского закончилось и его легитимность невозможно восстановить никакими способами.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСВОВСУ
 
 
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