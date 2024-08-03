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"Крупное сражение": на Западе заявили о новом этапе конфликта на Украине

"Крупное сражение": на Западе заявили о новом этапе конфликта на Украине - 03.08.2024, ПРАЙМ

"Крупное сражение": на Западе заявили о новом этапе конфликта на Украине

После того как Покровск, Часов Яр и Константиновка окажутся под контролем, начнётся новый этап украинского конфликта, заявил британский эксперт Александр... | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T19:09+0300

2024-08-03T19:09+0300

2024-08-03T19:09+0300

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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. После того как Покровск, Часов Яр и Константиновка окажутся под контролем, начнётся новый этап украинского конфликта, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Грядет крупное сражение. Если падут эти города, и русские смогут продвинуться дальше, атаковать город Константиновка с населением 70 000 человек и занять его, то мы перестанем наблюдать эти медленные боевые действия, к которым привыкли", — утверждает он.Аналитик считает, что такой сценарий станет реальностью из-за неспособности украинских военных остановить продвижение российских войск. По его мнению, это приведёт к ускорению темпа военных действий и переходу под контроль России большего количества территорий, а также к изменению характера всего конфликта.В субботу Минобороны России сообщило, что Южная группировка войск нанесла поражение 23, 24, 72-й механизированным, 59-й мотопехотной, 80-й десантно-штурмовой, 103, 109 бригадам ВСУ в районе городов Краматорск, Константиновка, Часов Яр, Красногоровка, Дылеевка и Катериновка ДНР, а также отбила две контратаки 5-й штурмовой бригады ВСУ, 117-й бригады теробороны и уничтожила три склада боеприпасов.

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украина, сво, всу