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"Русские прорвались": на Западе рассказали о катастрофе ВСУ в зоне СВО
"Русские прорвались": на Западе рассказали о катастрофе ВСУ в зоне СВО - 03.08.2024, ПРАЙМ
"Русские прорвались": на Западе рассказали о катастрофе ВСУ в зоне СВО
Российские войска преодолели оборонительные сооружения, которые украинские военные построили в Донбассе в 2014 году., заявил британский эксперт Александр... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T20:05+0300
2024-08-03T20:05+0300
2024-08-03T20:05+0300
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Российские войска преодолели оборонительные сооружения, которые украинские военные построили в Донбассе в 2014 году., заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Русские прорвали укрепленные линии, которые украинцы создали в Донбассе сразу после начала боевых действий в 2014 году", — сказал он.Как отметил аналитик, российские войска продолжают наступление, а ВСУ не могут их сдержать. По словам эксперта, у украинцев не хватает людей и техники, а российские войска имеют в своём распоряжении достаточное количество и того, и другого для продолжения наступления.Накануне британская газета Independent опубликовала статью, в которой говорится о том, что украинская армия испытывает трудности в районе города Красноармейска, который является ключевым логистическим центром ВСУ в Донбассе. В публикации отмечается, что западные военные аналитики обеспокоены тем, что у украинской армии может не хватить военной техники и боеприпасов для продолжения боевых действий.
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украина, сво, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, ВСУ
"Русские прорвались": на Западе рассказали о катастрофе ВСУ в зоне СВО
Меркурис: Россия прорвала укрепления ВСУ, возведенные в 2014 году
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ.
Российские войска преодолели оборонительные сооружения, которые украинские военные построили в Донбассе в 2014 году., заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube
.
"Русские прорвали укрепленные линии, которые украинцы создали в Донбассе сразу после начала боевых действий в 2014 году", — сказал он.
Зеленскому задали вопрос после слов о референдуме по передаче территорий
Как отметил аналитик, российские войска продолжают наступление, а ВСУ не могут их сдержать. По словам эксперта, у украинцев не хватает людей и техники, а российские войска имеют в своём распоряжении достаточное количество и того, и другого для продолжения наступления.
Накануне британская газета Independent опубликовала статью, в которой говорится о том, что украинская армия испытывает трудности в районе города Красноармейска, который является ключевым логистическим центром ВСУ в Донбассе. В публикации отмечается, что западные военные аналитики обеспокоены тем, что у украинской армии может не хватить военной техники и боеприпасов для продолжения боевых действий.