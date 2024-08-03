Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Русские прорвались": на Западе рассказали о катастрофе ВСУ в зоне СВО - 03.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240803/spetsoperatsiya-850648690.html
"Русские прорвались": на Западе рассказали о катастрофе ВСУ в зоне СВО
"Русские прорвались": на Западе рассказали о катастрофе ВСУ в зоне СВО - 03.08.2024, ПРАЙМ
"Русские прорвались": на Западе рассказали о катастрофе ВСУ в зоне СВО
Российские войска преодолели оборонительные сооружения, которые украинские военные построили в Донбассе в 2014 году., заявил британский эксперт Александр... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T20:05+0300
2024-08-03T20:05+0300
спецоперация на украине
украина
сво
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Российские войска преодолели оборонительные сооружения, которые украинские военные построили в Донбассе в 2014 году., заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Русские прорвали укрепленные линии, которые украинцы создали в Донбассе сразу после начала боевых действий в 2014 году", — сказал он.Как отметил аналитик, российские войска продолжают наступление, а ВСУ не могут их сдержать. По словам эксперта, у украинцев не хватает людей и техники, а российские войска имеют в своём распоряжении достаточное количество и того, и другого для продолжения наступления.Накануне британская газета Independent опубликовала статью, в которой говорится о том, что украинская армия испытывает трудности в районе города Красноармейска, который является ключевым логистическим центром ВСУ в Донбассе. В публикации отмечается, что западные военные аналитики обеспокоены тем, что у украинской армии может не хватить военной техники и боеприпасов для продолжения боевых действий.
https://1prime.ru/20240803/zelenskiy-850648572.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_beee82c90ce6a1d7cf1bf9f44459ed78.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сво, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, ВСУ
20:05 03.08.2024
 
"Русские прорвались": на Западе рассказали о катастрофе ВСУ в зоне СВО

Меркурис: Россия прорвала укрепления ВСУ, возведенные в 2014 году

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Российские войска преодолели оборонительные сооружения, которые украинские военные построили в Донбассе в 2014 году., заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Русские прорвали укрепленные линии, которые украинцы создали в Донбассе сразу после начала боевых действий в 2014 году", — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
Зеленскому задали вопрос после слов о референдуме по передаче территорий
19:42
Как отметил аналитик, российские войска продолжают наступление, а ВСУ не могут их сдержать. По словам эксперта, у украинцев не хватает людей и техники, а российские войска имеют в своём распоряжении достаточное количество и того, и другого для продолжения наступления.
Накануне британская газета Independent опубликовала статью, в которой говорится о том, что украинская армия испытывает трудности в районе города Красноармейска, который является ключевым логистическим центром ВСУ в Донбассе. В публикации отмечается, что западные военные аналитики обеспокоены тем, что у украинской армии может не хватить военной техники и боеприпасов для продолжения боевых действий.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСВОВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала