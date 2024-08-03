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"Больницы перегружены". Стало известно, что произошло с ВСУ на передовой - 03.08.2024, ПРАЙМ
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"Больницы перегружены". Стало известно, что произошло с ВСУ на передовой
"Больницы перегружены". Стало известно, что произошло с ВСУ на передовой - 03.08.2024, ПРАЙМ
"Больницы перегружены". Стало известно, что произошло с ВСУ на передовой
Украинские военные в тяжёлом положении: у них большие потери, а системы эвакуации раненых работают плохо, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T22:25+0300
2024-08-03T22:25+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Украинские военные в тяжёлом положении: у них большие потери, а системы эвакуации раненых работают плохо, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Потери остаются такими же: примерно от полутора до двух тысяч украинских солдат в сутки. Возможно, половина или больше из них убиты, помните, что украинские вооруженные силы не обладают системой эвакуации раненых, их больницы перегружены. Это ужасная ситуация", — отметил он.По словам полковника, киевский режим и украинская нация находятся в крайне тяжёлом положении. У них больше нет людей, которых можно было бы отправить на фронт, — заявил Макгрегор. Ранее Министерство обороны сообщило, что за прошедшую неделю российские вооружённые силы нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам ВПК Украины. Удары были направлены на предприятия по производству и ремонту бронетехники, а также на места хранения ударных БПЛА и цеха их сборки.
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украина, сво, всу, потери
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, ВСУ, потери
22:25 03.08.2024
 
"Больницы перегружены". Стало известно, что произошло с ВСУ на передовой

Макгрегор: ВСУ в ужасном состоянии из-за больших потерь и перегруженных больниц

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Украинские военные в тяжёлом положении: у них большие потери, а системы эвакуации раненых работают плохо, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Потери остаются такими же: примерно от полутора до двух тысяч украинских солдат в сутки. Возможно, половина или больше из них убиты, помните, что украинские вооруженные силы не обладают системой эвакуации раненых, их больницы перегружены. Это ужасная ситуация", — отметил он.
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По словам полковника, киевский режим и украинская нация находятся в крайне тяжёлом положении. У них больше нет людей, которых можно было бы отправить на фронт, — заявил Макгрегор.
Ранее Министерство обороны сообщило, что за прошедшую неделю российские вооружённые силы нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам ВПК Украины. Удары были направлены на предприятия по производству и ремонту бронетехники, а также на места хранения ударных БПЛА и цеха их сборки.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСВОВСУпотери
 
 
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