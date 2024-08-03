https://1prime.ru/20240803/ukraina-850641838.html

Зеленский заявил, что Украина нуждается в окончании конфликта

Зеленский заявил, что Украина нуждается в окончании конфликта - 03.08.2024, ПРАЙМ

Зеленский заявил, что Украина нуждается в окончании конфликта

Больше всего на данный момент Украина нуждается в урегировании конфликта с Россией, написал в своем Telegram-канале Владимир Зеленский. | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T10:26+0300

2024-08-03T10:26+0300

2024-08-03T10:26+0300

спецоперация на украине

россия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Больше всего на данный момент Украина нуждается в урегировании конфликта с Россией, написал в своем Telegram-канале Владимир Зеленский. Накануне Зеленский в интервью британскому телевидению заявил, что допускает возможность проведения переговоров с представителями России об окончании украинского конфликта, даже если это будет президент РФ Владимир Путин, несмотря на введенный ранее запрет на переговоры с Москвой.Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию украинского конфликта. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов РФ, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве данную инициативу отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://1prime.ru/20240721/gosduma-850308386.html

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россия, украина, владимир зеленский