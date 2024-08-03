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"Тонкие знаки". В США сделали важное заявление о переговорах по Украине
"Тонкие знаки". В США сделали важное заявление о переговорах по Украине - 03.08.2024, ПРАЙМ
"Тонкие знаки". В США сделали важное заявление о переговорах по Украине
Украинцы начали менять свое отношение к переговорам с российской стороной, сообщает издание Responsible Statecraft. | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T12:38+0300
2024-08-03T12:38+0300
2024-08-03T12:39+0300
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МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Украинцы начали менять свое отношение к переговорам с российской стороной, сообщает издание Responsible Statecraft.Так, газета отмечает, что представители украинской элиты, вероятно, уже начали изучать возможности переговоров с Россией. По словам авторов статьи, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно совершил рабочий визит в Китай, в ходе которого он намекнул на потенциальный диалог с российскими властями.Кроме того, ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Россия примет участие в следующей мирной конференции по Украине. Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию украинского конфликта. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.
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россия, украина, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО
"Тонкие знаки". В США сделали важное заявление о переговорах по Украине
RS: на Украине начало меняться отношение к переговорам с Россией
МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ.
Украинцы начали менять свое отношение к переговорам с российской стороной, сообщает издание Responsible Statecraft
.
Так, газета отмечает, что представители украинской элиты, вероятно, уже начали изучать возможности переговоров с Россией. По словам авторов статьи, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно совершил рабочий визит в Китай, в ходе которого он намекнул на потенциальный диалог с российскими властями.
Кроме того, ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Россия примет участие в следующей мирной конференции по Украине.
Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию украинского конфликта. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.
Зеленский заявил, что Украина нуждается в окончании конфликта