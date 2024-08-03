https://1prime.ru/20240803/ukraina-850647453.html

"Отказываются от поставок". На Западе сообщили Украине плохие новости

"Отказываются от поставок". На Западе сообщили Украине плохие новости - 03.08.2024, ПРАЙМ

"Отказываются от поставок". На Западе сообщили Украине плохие новости

Некоторые балканские страны не спешат продавать Чехии боеприпасы из-за Украины, пишет чешское издание iDNES. В некоторых кругах, связанных с деятельностью... | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T16:52+0300

2024-08-03T16:52+0300

2024-08-03T16:52+0300

спецоперация на украине

украина

поставки

поставки вооружения

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МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Некоторые балканские страны не спешат продавать Чехии боеприпасы из-за Украины, пишет чешское издание iDNES. В некоторых кругах, связанных с деятельностью спецслужб, ходят слухи, что некоторые страны не хотят продавать Чехии и чешским оборонным компаниям боеприпасы. Поговаривают, что они опасаются, что эти боеприпасы в итоге окажутся на Украине. Поэтому от поставок, например, отказываются некоторые страны Балканского региона.В Чехии раскритиковали инициативу о закупках вооружений для Украины из-за предполагаемой прибыли оборонных компаний. Как сообщает издание, глава оппозиционной партии ANO Андрей Бабиш обратился к министру обороны Чешской Республики Яне Черноховой с критикой. Он заявил, что закупки ведутся непрозрачно. Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений киевскому режиму препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и становятся "игрой с огнём". Глава МИД Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://1prime.ru/20240803/ukraina-850646283.html

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украина, поставки, поставки вооружения