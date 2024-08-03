"Отказываются от поставок". На Западе сообщили Украине плохие новости
iDNES: балканские страны не хотят продавать Чехии снаряды для Украины
© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Некоторые балканские страны не спешат продавать Чехии боеприпасы из-за Украины, пишет чешское издание iDNES.
В некоторых кругах, связанных с деятельностью спецслужб, ходят слухи, что некоторые страны не хотят продавать Чехии и чешским оборонным компаниям боеприпасы. Поговаривают, что они опасаются, что эти боеприпасы в итоге окажутся на Украине. Поэтому от поставок, например, отказываются некоторые страны Балканского региона.
В некоторых кругах, связанных с деятельностью спецслужб, ходят слухи, что некоторые страны не хотят продавать Чехии и чешским оборонным компаниям боеприпасы. Поговаривают, что они опасаются, что эти боеприпасы в итоге окажутся на Украине. Поэтому от поставок, например, отказываются некоторые страны Балканского региона.
В Чехии раскритиковали инициативу о закупках вооружений для Украины из-за предполагаемой прибыли оборонных компаний. Как сообщает издание, глава оппозиционной партии ANO Андрей Бабиш обратился к министру обороны Чешской Республики Яне Черноховой с критикой. Он заявил, что закупки ведутся непрозрачно.
Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений киевскому режиму препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и становятся "игрой с огнём". Глава МИД Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российской армии.
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