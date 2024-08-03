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"Отказываются от поставок". На Западе сообщили Украине плохие новости - 03.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240803/ukraina-850647453.html
"Отказываются от поставок". На Западе сообщили Украине плохие новости
"Отказываются от поставок". На Западе сообщили Украине плохие новости - 03.08.2024, ПРАЙМ
"Отказываются от поставок". На Западе сообщили Украине плохие новости
Некоторые балканские страны не спешат продавать Чехии боеприпасы из-за Украины, пишет чешское издание iDNES. В некоторых кругах, связанных с деятельностью... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T16:52+0300
2024-08-03T16:52+0300
спецоперация на украине
украина
поставки
поставки вооружения
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МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Некоторые балканские страны не спешат продавать Чехии боеприпасы из-за Украины, пишет чешское издание iDNES. В некоторых кругах, связанных с деятельностью спецслужб, ходят слухи, что некоторые страны не хотят продавать Чехии и чешским оборонным компаниям боеприпасы. Поговаривают, что они опасаются, что эти боеприпасы в итоге окажутся на Украине. Поэтому от поставок, например, отказываются некоторые страны Балканского региона.В Чехии раскритиковали инициативу о закупках вооружений для Украины из-за предполагаемой прибыли оборонных компаний. Как сообщает издание, глава оппозиционной партии ANO Андрей Бабиш обратился к министру обороны Чешской Республики Яне Черноховой с критикой. Он заявил, что закупки ведутся непрозрачно. Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений киевскому режиму препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и становятся "игрой с огнём". Глава МИД Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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украина, поставки, поставки вооружения
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, поставки, поставки вооружения
16:52 03.08.2024
 
"Отказываются от поставок". На Западе сообщили Украине плохие новости

iDNES: балканские страны не хотят продавать Чехии снаряды для Украины

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Некоторые балканские страны не спешат продавать Чехии боеприпасы из-за Украины, пишет чешское издание iDNES.

В некоторых кругах, связанных с деятельностью спецслужб, ходят слухи, что некоторые страны не хотят продавать Чехии и чешским оборонным компаниям боеприпасы. Поговаривают, что они опасаются, что эти боеприпасы в итоге окажутся на Украине. Поэтому от поставок, например, отказываются некоторые страны Балканского региона.
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15:56
В Чехии раскритиковали инициативу о закупках вооружений для Украины из-за предполагаемой прибыли оборонных компаний. Как сообщает издание, глава оппозиционной партии ANO Андрей Бабиш обратился к министру обороны Чешской Республики Яне Черноховой с критикой. Он заявил, что закупки ведутся непрозрачно.
Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений киевскому режиму препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и становятся "игрой с огнём". Глава МИД Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российской армии.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАпоставкипоставки вооружения
 
 
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