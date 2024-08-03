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Венесуэла готова сотрудничать со странами БРИКС в сфере нефти и газа
Венесуэла готова сотрудничать со странами БРИКС в сфере нефти и газа - 03.08.2024, ПРАЙМ
Венесуэла готова сотрудничать со странами БРИКС в сфере нефти и газа
Венесуэла готова сотрудничать со странами БРИКС по месторождениям нефти и газа, сообщил журналистам президент страны Николас Мадуро. | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T05:34+0300
2024-08-03T05:34+0300
2024-08-03T05:34+0300
энергетика
венесуэла
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КАРАКАС, 3 авг - ПРАЙМ. Венесуэла готова сотрудничать со странами БРИКС по месторождениям нефти и газа, сообщил журналистам президент страны Николас Мадуро. "У БРИКС есть портфолио возможностей в торговле, Венесуэла (готова) там (быть). БРИКС - это огромный рынок для национальных производителей. Поэтому мы упорно призываем экспортеров Венесуэлы (работать в данном направлении - ред.). Мы сделали ставку на БРИКС", - сказал президент. "И если эти люди с севера (США – ред.) и их приспешники в мире совершат ошибку своей жизни, эти нефтегазовые блоки, которые уже подписаны, перейдут нашим союзникам из БРИКС", - добавил Мадуро.
https://1prime.ru/20240729/neftedobycha-850518527.html
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венесуэла, нефть, газ, брикс
Энергетика, ВЕНЕСУЭЛА, Нефть, Газ, БРИКС
Венесуэла готова сотрудничать со странами БРИКС в сфере нефти и газа
Мадуро заявил о готовности Венесуэлы сотрудничать со странами БРИКС в сфере нефти и газа
КАРАКАС, 3 авг - ПРАЙМ. Венесуэла готова сотрудничать со странами БРИКС по месторождениям нефти и газа, сообщил журналистам президент страны Николас Мадуро.
"У БРИКС есть портфолио возможностей в торговле, Венесуэла (готова) там (быть). БРИКС - это огромный рынок для национальных производителей. Поэтому мы упорно призываем экспортеров Венесуэлы (работать в данном направлении - ред.). Мы сделали ставку на БРИКС", - сказал президент.
"И если эти люди с севера (США – ред.) и их приспешники в мире совершат ошибку своей жизни, эти нефтегазовые блоки, которые уже подписаны, перейдут нашим союзникам из БРИКС", - добавил Мадуро.
США не намерены отменять лицензии на нефтедобычу в Венесуэле после выборов