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Венесуэла готова сотрудничать со странами БРИКС в сфере нефти и газа

Венесуэла готова сотрудничать со странами БРИКС в сфере нефти и газа - 03.08.2024, ПРАЙМ

Венесуэла готова сотрудничать со странами БРИКС в сфере нефти и газа

Венесуэла готова сотрудничать со странами БРИКС по месторождениям нефти и газа, сообщил журналистам президент страны Николас Мадуро. | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T05:34+0300

2024-08-03T05:34+0300

2024-08-03T05:34+0300

энергетика

венесуэла

нефть

газ

брикс

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КАРАКАС, 3 авг - ПРАЙМ. Венесуэла готова сотрудничать со странами БРИКС по месторождениям нефти и газа, сообщил журналистам президент страны Николас Мадуро. "У БРИКС есть портфолио возможностей в торговле, Венесуэла (готова) там (быть). БРИКС - это огромный рынок для национальных производителей. Поэтому мы упорно призываем экспортеров Венесуэлы (работать в данном направлении - ред.). Мы сделали ставку на БРИКС", - сказал президент. "И если эти люди с севера (США – ред.) и их приспешники в мире совершат ошибку своей жизни, эти нефтегазовые блоки, которые уже подписаны, перейдут нашим союзникам из БРИКС", - добавил Мадуро.

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венесуэла

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венесуэла, нефть, газ, брикс