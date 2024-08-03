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Для украинских мобилизованных у ВСУ нет подходящей обуви, сообщило подполье

Для украинских мобилизованных у ВСУ нет подходящей обуви, сообщило подполье - 03.08.2024, ПРАЙМ

Для украинских мобилизованных у ВСУ нет подходящей обуви, сообщило подполье

Вооруженным силам Украины не хватает подходящей обуви для мобилизованных, сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со... | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T08:40+0300

2024-08-03T08:40+0300

2024-08-03T08:40+0300

спецоперация на украине

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ДОНЕЦК, 3 авг - ПРАЙМ. Вооруженным силам Украины не хватает подходящей обуви для мобилизованных, сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные одного из мобилизованных украинцев.Ранее вышеупомянутый украинец, который предпочел сохранить анонимность, написал сообщение Лебедеву о том, что происходит с мужчинам после мобилизациии. Так, по словам жителя Харькова, мобилизованные сначала попадают в распределительный центр, где и получают необходимое снаряжение. В этой связи он добавил, что, как правило, будущие военнослужащие получают от четырех до шести предметов снаряжения, когда положено семь, в том числе обувь не своего размера."Спрашивают: берцы какого размера? Отвечаешь. Тебе говорят: такого нету. Вот тебе 43-ий", - написал украинский мобилизованный.В апреле 2024 года Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Закон предусматривает, что военнообязанные должны всегда носить с собой военный билет и предъявлять его при необходимости. Уклонисты могут быть лишены права управления автомобилем. Однако сроки демобилизации в законе не указаны, что вызвало возмущение среди депутатов Верховной Рады.

https://1prime.ru/20240802/slovakiya-850626635.html

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украина, сво, мобилизация