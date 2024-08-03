Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Для украинских мобилизованных у ВСУ нет подходящей обуви, сообщило подполье - 03.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240803/vsu-850639564.html
Для украинских мобилизованных у ВСУ нет подходящей обуви, сообщило подполье
Для украинских мобилизованных у ВСУ нет подходящей обуви, сообщило подполье - 03.08.2024, ПРАЙМ
Для украинских мобилизованных у ВСУ нет подходящей обуви, сообщило подполье
Вооруженным силам Украины не хватает подходящей обуви для мобилизованных, сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T08:40+0300
2024-08-03T08:40+0300
спецоперация на украине
украина
сво
мобилизация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_0:97:3295:1950_1920x0_80_0_0_e537017e28814d84b1c43039f51e1e7d.jpg
ДОНЕЦК, 3 авг - ПРАЙМ. Вооруженным силам Украины не хватает подходящей обуви для мобилизованных, сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные одного из мобилизованных украинцев.Ранее вышеупомянутый украинец, который предпочел сохранить анонимность, написал сообщение Лебедеву о том, что происходит с мужчинам после мобилизациии. Так, по словам жителя Харькова, мобилизованные сначала попадают в распределительный центр, где и получают необходимое снаряжение. В этой связи он добавил, что, как правило, будущие военнослужащие получают от четырех до шести предметов снаряжения, когда положено семь, в том числе обувь не своего размера."Спрашивают: берцы какого размера? Отвечаешь. Тебе говорят: такого нету. Вот тебе 43-ий", - написал украинский мобилизованный.В апреле 2024 года Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Закон предусматривает, что военнообязанные должны всегда носить с собой военный билет и предъявлять его при необходимости. Уклонисты могут быть лишены права управления автомобилем. Однако сроки демобилизации в законе не указаны, что вызвало возмущение среди депутатов Верховной Рады.
https://1prime.ru/20240802/slovakiya-850626635.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_32fda5157c6c2a8dcb7858ea0f363544.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сво, мобилизация
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, мобилизация
08:40 03.08.2024
 
Для украинских мобилизованных у ВСУ нет подходящей обуви, сообщило подполье

Подполье: мобилизованный из Харькова заявил, что у ВСУ нет подходящей обуви

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДОНЕЦК, 3 авг - ПРАЙМ. Вооруженным силам Украины не хватает подходящей обуви для мобилизованных, сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные одного из мобилизованных украинцев.
Ранее вышеупомянутый украинец, который предпочел сохранить анонимность, написал сообщение Лебедеву о том, что происходит с мужчинам после мобилизациии.
Так, по словам жителя Харькова, мобилизованные сначала попадают в распределительный центр, где и получают необходимое снаряжение. В этой связи он добавил, что, как правило, будущие военнослужащие получают от четырех до шести предметов снаряжения, когда положено семь, в том числе обувь не своего размера.
"Спрашивают: берцы какого размера? Отвечаешь. Тебе говорят: такого нету. Вот тебе 43-ий", - написал украинский мобилизованный.
В апреле 2024 года Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Закон предусматривает, что военнообязанные должны всегда носить с собой военный билет и предъявлять его при необходимости. Уклонисты могут быть лишены права управления автомобилем. Однако сроки демобилизации в законе не указаны, что вызвало возмущение среди депутатов Верховной Рады.
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
Словакия "вышла на борьбу" с нелегальной миграцией из Украины
Вчера, 14:39
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСВОмобилизация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала