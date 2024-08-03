https://1prime.ru/20240803/zelenskiy-850648572.html

Зеленскому задали вопрос после слов о референдуме по передаче территорий

Зеленскому задали вопрос после слов о референдуме по передаче территорий - 03.08.2024, ПРАЙМ

Зеленскому задали вопрос после слов о референдуме по передаче территорий

Владимир Зеленский выразил готовность провести на Украине голосование по вопросу условий завершения конфликта с Россией, при этом он отказывается от проведения... | 03.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-03T19:42+0300

2024-08-03T19:42+0300

2024-08-03T19:42+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

территории

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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский выразил готовность провести на Украине голосование по вопросу условий завершения конфликта с Россией, при этом он отказывается от проведения выборов президента страны, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.В среду глава киевского режима заявил во французском интервью, что вопрос о территориальной целостности Украины должен решаться всеми жителями страны."Диктатор Зеленский заявил: "народ" должен будет проголосовать, стоит ли отдать территорию, чтобы положить конец конфликту", — написал Боуз.Срок полномочий Владимира Зеленского истёк 20 мая. В 2024 году выборы президента Украины отменили, объяснив это военным положением и всеобщей мобилизацией. Зеленский ранее говорил, что сейчас голосование неуместно.

https://1prime.ru/20240803/spetsoperatsiya-850648273.html

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украина, владимир зеленский, территории