https://1prime.ru/20240803/zelenskiy-850648572.html
Зеленскому задали вопрос после слов о референдуме по передаче территорий
Зеленскому задали вопрос после слов о референдуме по передаче территорий - 03.08.2024, ПРАЙМ
Зеленскому задали вопрос после слов о референдуме по передаче территорий
Владимир Зеленский выразил готовность провести на Украине голосование по вопросу условий завершения конфликта с Россией, при этом он отказывается от проведения... | 03.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-03T19:42+0300
2024-08-03T19:42+0300
2024-08-03T19:42+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
территории
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский выразил готовность провести на Украине голосование по вопросу условий завершения конфликта с Россией, при этом он отказывается от проведения выборов президента страны, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.В среду глава киевского режима заявил во французском интервью, что вопрос о территориальной целостности Украины должен решаться всеми жителями страны."Диктатор Зеленский заявил: "народ" должен будет проголосовать, стоит ли отдать территорию, чтобы положить конец конфликту", — написал Боуз.Срок полномочий Владимира Зеленского истёк 20 мая. В 2024 году выборы президента Украины отменили, объяснив это военным положением и всеобщей мобилизацией. Зеленский ранее говорил, что сейчас голосование неуместно.
https://1prime.ru/20240803/spetsoperatsiya-850648273.html
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Территории
Зеленскому задали вопрос после слов о референдуме по передаче территорий
Боуз: Зеленский готов на референдум о территориях, но против выборов президента
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ.
Владимир Зеленский выразил готовность провести на Украине голосование по вопросу условий завершения конфликта с Россией, при этом он отказывается от проведения выборов президента страны, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X
.
В среду глава киевского режима заявил во французском интервью, что вопрос о территориальной целостности Украины должен решаться всеми жителями страны.
"Крупное сражение": на Западе заявили о новом этапе конфликта на Украине
"Диктатор Зеленский заявил: "народ" должен будет проголосовать, стоит ли отдать территорию, чтобы положить конец конфликту", — написал Боуз.
Срок полномочий Владимира Зеленского истёк 20 мая. В 2024 году выборы президента Украины отменили, объяснив это военным положением и всеобщей мобилизацией. Зеленский ранее говорил, что сейчас голосование неуместно.