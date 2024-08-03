Центробанки попытались обвалить золото, но Африка помогла

МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council или WGC) во втором квартале 2024 года произошло снижение совокупного спроса на драгметалл на 6%. При этом сообщается, что центральные банки на фоне высоких цен на золото сократили покупки золота почти на 40%.Однако если обратить внимание на детали приведенной статистики, то оказывается, что данные приведены без учета сделок на внебиржевом рынке (Over The Counter или OTC), а значит не слишком объективны. Так, если учесть объемы и этого рынка, то окажется, что он абсорбировал около трети всего предложения золота - при спросе в 929 тонн через ОТС прошло 329 тонн.Высокие цены действительно простимулировали некоторое снижение инвестиционного спроса со стороны частных инвестиционных фондов и физлиц. Глобальная динамика спроса по данным WGC такова: ювелирные издания -17%, монеты и слитки -5%, в торгуемых на бирже фондах (Exchange-Traded Fund или ETF) отток сократился на 66%. При этом региональные различия налицо: на Западе спрос на слитки, монеты и ETF снизился, на Востоке же продолжает быть устойчивым.В чем причины устойчивости спроса и почему на 1 августа 2024 года цена золота перешагнула психологический рубеж в 2500 долларов за тройскую унцию?К основным причинам стоит отнести следующие:Наиболее нетипичным, на мой взгляд, является африканский фактор, где не без помощи России проводится стабилизация политических систем. Как следствие, валютные рынки таких стран, как Нигерия, Уганда, Зимбабве, Мадагаскар, Танзания, Южный Судан и прочие стабилизируются. Валютная стабилизация реализуется странами при помощи:Перечисленные факторы стимулируют рост стоимости драгоценного металла, который может приблизиться, как и прогнозировалось в начале текущего года, к отметке в 3000 долларов и более. Ценового спада можно будет ожидать только тогда, когда ситуация в мировой политике и экономике стабилизируется. Едва ли это произойдет в течение полугода, а значит, цена на драгоценный металл будет иметь восходящий тренд.Автор: Михаил Гордиенко, д.э.н., профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова
МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council или WGC) во втором квартале 2024 года произошло снижение совокупного спроса на драгметалл на 6%. При этом сообщается, что центральные банки на фоне высоких цен на золото сократили покупки золота почти на 40%.
Однако если обратить внимание на детали приведенной статистики, то оказывается, что данные приведены без учета сделок на внебиржевом рынке (Over The Counter или OTC), а значит не слишком объективны. Так, если учесть объемы и этого рынка, то окажется, что он абсорбировал около трети всего предложения золота - при спросе в 929 тонн через ОТС прошло 329 тонн.
Высокие цены действительно простимулировали некоторое снижение инвестиционного спроса со стороны частных инвестиционных фондов и физлиц. Глобальная динамика спроса по данным WGC такова: ювелирные издания -17%, монеты и слитки -5%, в торгуемых на бирже фондах (Exchange-Traded Fund или ETF) отток сократился на 66%. При этом региональные различия налицо: на Западе спрос на слитки, монеты и ETF снизился, на Востоке же продолжает быть устойчивым.
В чем причины устойчивости спроса и почему на 1 августа 2024 года цена золота перешагнула психологический рубеж в 2500 долларов за тройскую унцию?
К основным причинам стоит отнести следующие:
1.
Геополитическая напряженность, которая включает в себя: выборы в США, вероятность нового обострения отношений США и Китая, эскалацию на Ближнем Востоке по линии Израиль-Иран;
2.
Позицию ФРС, у которой нет уверенности в устойчивости снижения инфляции в США, а значит нет уверенности в возможности снижения ключевой ставки;
3.
Форсированную дедолларизацию в Африке – об этом чуть подробнее ниже;
4.
Мягкий, но уверенный переход к цифровым валютам центральных банков (Китай, Иран, Россия) как реакции на санкционное давление в сфере финансовых операций.
Наиболее нетипичным, на мой взгляд, является африканский фактор, где не без помощи России проводится стабилизация политических систем. Как следствие, валютные рынки таких стран, как Нигерия, Уганда, Зимбабве, Мадагаскар, Танзания, Южный Судан и прочие стабилизируются. Валютная стабилизация реализуется странами при помощи:
Закупки золота на внебиржевом рынке, том самом ОТС;
Возврата золота из-за границы, где оно хранилось. Антипримером этого процесса является Аргентина, золотой запас которой на днях был полностью передан на хранение в Лондон;
Введения новых собственных валют, обеспеченных золотом;
Разработки и реализации программ закупок золота на внутреннем рынке;
Введения ограничений на использование долларов США.
Перечисленные факторы стимулируют рост стоимости драгоценного металла, который может приблизиться, как и прогнозировалось в начале текущего года, к отметке в 3000 долларов и более. Ценового спада можно будет ожидать только тогда, когда ситуация в мировой политике и экономике стабилизируется. Едва ли это произойдет в течение полугода, а значит, цена на драгоценный металл будет иметь восходящий тренд.
Автор: Михаил Гордиенко, д.э.н., профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова
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