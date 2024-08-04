https://1prime.ru/20240804/istrebiteli-850655145.html

Украина получила только десять из 76 обещанных истребителей F-16, пишут СМИ

Украина получила только десять из 76 обещанных истребителей F-16, пишут СМИ - 04.08.2024, ПРАЙМ

Украина получила только десять из 76 обещанных истребителей F-16, пишут СМИ

Украина в конце июля получила первые десять из 79 истребителей F-16, обещанные США, утверждает журнал Economist. | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T14:57+0300

2024-08-04T14:57+0300

2024-08-04T14:57+0300

спецоперация на украине

украина

f-16

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84200/10/842001086_0:417:2899:2048_1920x0_80_0_0_0f6600eac00f7ecf241a856a5676402a.jpg

МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Украина в конце июля получила первые десять из 79 истребителей F-16, обещанные США, утверждает журнал Economist. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая партия F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Газета Telegraph 31 июля сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО. Economist пишет, что только десять из обещанных США 79 истребителей F-16 прибыли на Украину в конце июля, и это спустя год после разрешения Евросоюзу на их отправку. По информации журнала, к концу 2024 года Украина планирует получить 20 истребителей, произведённых в США. Оставшиеся истребители поступят на Украину партиями до конца 2025 года.В статье Economist, со ссылкой на бывшего командующего армией США в Европе генерала Бена Ходжеса говорится, что задержки с поставками истребителей связаны с недостатком мест для обучения украинских пилотов.Ранее лидеры США, Нидерландов и Дании заявили о намерении западных союзников предоставить Украине современные истребители американского производства F-16 целыми эскадрильями. По словам лидеров, коалиция будет оказывать помощь в содержании, вооружении и обучении пилотов этих самолётов.

https://1prime.ru/20240803/mig-41-850642861.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, f-16, сша