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Украина получила только десять из 76 обещанных истребителей F-16, пишут СМИ - 04.08.2024, ПРАЙМ
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Украина получила только десять из 76 обещанных истребителей F-16, пишут СМИ
Украина получила только десять из 76 обещанных истребителей F-16, пишут СМИ - 04.08.2024, ПРАЙМ
Украина получила только десять из 76 обещанных истребителей F-16, пишут СМИ
Украина в конце июля получила первые десять из 79 истребителей F-16, обещанные США, утверждает журнал Economist. | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T14:57+0300
2024-08-04T14:57+0300
спецоперация на украине
украина
f-16
сша
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Украина в конце июля получила первые десять из 79 истребителей F-16, обещанные США, утверждает журнал Economist. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая партия F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Газета Telegraph 31 июля сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО. Economist пишет, что только десять из обещанных США 79 истребителей F-16 прибыли на Украину в конце июля, и это спустя год после разрешения Евросоюзу на их отправку. По информации журнала, к концу 2024 года Украина планирует получить 20 истребителей, произведённых в США. Оставшиеся истребители поступят на Украину партиями до конца 2025 года.В статье Economist, со ссылкой на бывшего командующего армией США в Европе генерала Бена Ходжеса говорится, что задержки с поставками истребителей связаны с недостатком мест для обучения украинских пилотов.Ранее лидеры США, Нидерландов и Дании заявили о намерении западных союзников предоставить Украине современные истребители американского производства F-16 целыми эскадрильями. По словам лидеров, коалиция будет оказывать помощь в содержании, вооружении и обучении пилотов этих самолётов.
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украина, f-16, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, F-16, США
14:57 04.08.2024
 
Украина получила только десять из 76 обещанных истребителей F-16, пишут СМИ

СМИ: Украина получила только десять обещанных американских истребителей F-16

© РИА Новости . Мария Диментова | Перейти в медиабанкАмериканский многоцелевой лёгкий истребитель F-16
Американский многоцелевой лёгкий истребитель F-16 - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости . Мария Диментова
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Украина в конце июля получила первые десять из 79 истребителей F-16, обещанные США, утверждает журнал Economist.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая партия F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Газета Telegraph 31 июля сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.
Economist пишет, что только десять из обещанных США 79 истребителей F-16 прибыли на Украину в конце июля, и это спустя год после разрешения Евросоюзу на их отправку.
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По информации журнала, к концу 2024 года Украина планирует получить 20 истребителей, произведённых в США. Оставшиеся истребители поступят на Украину партиями до конца 2025 года.
В статье Economist, со ссылкой на бывшего командующего армией США в Европе генерала Бена Ходжеса говорится, что задержки с поставками истребителей связаны с недостатком мест для обучения украинских пилотов.
Ранее лидеры США, Нидерландов и Дании заявили о намерении западных союзников предоставить Украине современные истребители американского производства F-16 целыми эскадрильями. По словам лидеров, коалиция будет оказывать помощь в содержании, вооружении и обучении пилотов этих самолётов.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАF-16США
 
 
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