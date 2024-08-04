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СМИ: десятки тысяч британских пенсионеров могут разориться и замерзнуть

СМИ: десятки тысяч британских пенсионеров могут разориться и замерзнуть - 04.08.2024, ПРАЙМ

СМИ: десятки тысяч британских пенсионеров могут разориться и замерзнуть

Десятки тысяч британских пенсионеров рискуют разориться или замерзнуть зимой в результате решения властей государства урезать субсидии на топливо для пожилых... | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T16:10+0300

2024-08-04T16:10+0300

2024-08-04T16:10+0300

энергетика

великобритания

пенсионеры

пенсионные выплаты

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Десятки тысяч британских пенсионеров рискуют разориться или замерзнуть зимой в результате решения властей государства урезать субсидии на топливо для пожилых. Об этом пишет издание Guardian, ссылаясь на данные аналитической компании Policy in Practice."Десятки тысяч пенсионеров оказались на грани финансового краха из-за решения правительства радикально ограничить выплаты на зимнее топливо", - сообщает газета.Так, согласно анализу, более ста тысяч пожилых британцев не смогут получить зимние выплаты на топливо, потому что сумма их дохода теперь выше той, при которой эти выплаты могут быть предоставлены. Таким образом, примерно десять миллионов пенсионеров лишаться льгот из-за принятия правительством мер по "исправлению основ экономики". В то же время генсек Национального съезда пенсионеров Британии Ян Шорт выразил беспокойство, что такое положение дел может привести к росту количества госпитализаций и смертей из-за отрезания пенсионеров от доступа к топливу зимой, так как люди будут отключать отопления в домах, чтобы не разориться.

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великобритания, пенсионеры, пенсионные выплаты