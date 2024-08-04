https://1prime.ru/20240804/peregovory-850657942.html

"Русские знают": в США раскрыли обманный ход Киева

"Русские знают": в США раскрыли обманный ход Киева - 04.08.2024, ПРАЙМ

"Русские знают": в США раскрыли обманный ход Киева

Если бы Киев действительно стремился к скорейшему заключению мира, то не стал бы проводить мобилизацию среди граждан Украины заявил историк Александр Роберт в... | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T20:37+0300

2024-08-04T20:37+0300

2024-08-04T20:37+0300

спецоперация на украине

украина

сво

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мирные переговоры

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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Если бы Киев действительно стремился к скорейшему заключению мира, то не стал бы проводить мобилизацию среди граждан Украины заявил историк Александр Роберт в интервью YouTube-каналу Deep Dive.Он пояснил, что если бы Киев был бы действительно настроен на заключение мира с Россией, то не было смысла проводить мобилизацию среди украинцев, чтобы набрать полмиллиона человек."Русские это знают и не попадут в эту ловушку. Они понимают, что в случае перемирия украинцы будут перевооружаться для начала новый раунд", — отметил Роберт.Аналитик считает, что при обсуждении прекращения боевых действий важно иметь в виду не только текущее перемирие, но и стремиться к долгосрочному миру. Эксперт полагает, что даже если украинцы согласятся на временное прекращение огня, они могут использовать это время для подготовки к продолжению конфликта.

https://1prime.ru/20240804/spetsoperatsiya-850656439.html

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украина, сво, всу, мирные переговоры