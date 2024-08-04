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СМИ назвали число истребителей F-16, которыми сможет пользоваться Украина - 04.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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СМИ назвали число истребителей F-16, которыми сможет пользоваться Украина
СМИ назвали число истребителей F-16, которыми сможет пользоваться Украина - 04.08.2024, ПРАЙМ
СМИ назвали число истребителей F-16, которыми сможет пользоваться Украина
До конца года Украина сможет использовать только 10 истребителей F-16 из США из-за нехватки подготовленных пилотов, сообщает New York Times со ссылкой на... | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T20:12+0300
2024-08-04T20:12+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
истребители
f-16
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. До конца года Украина сможет использовать только 10 истребителей F-16 из США из-за нехватки подготовленных пилотов, сообщает New York Times со ссылкой на американских чиновников. Ранее журнал Economist сообщал, что на Украину прибыли первые 10 из 79 истребителей F-16, обещанных США.Ожидается, что к концу года у Украины будет уже 20 истребителей американского производства.Как сообщает издание NYT, до конца года на поступивших истребителях смогут летать только 20 украинских пилотов, что позволит задействовать только десять F-16.Газета приводит мнение экспертов, которые считают, что нехватка квалифицированных пилотов и ограниченное количество самолётов могут ограничить их прямое влияние на ход боевых действий.Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение истребителей.
https://1prime.ru/20240804/spetsoperatsiya-850656088.html
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украина, владимир зеленский, истребители, f-16
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, истребители, F-16
20:12 04.08.2024
 
СМИ назвали число истребителей F-16, которыми сможет пользоваться Украина

NYT: Украина до конца года сможет использовать десять F-16 из-за нехватки пилотов

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John RavenСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John Raven
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. До конца года Украина сможет использовать только 10 истребителей F-16 из США из-за нехватки подготовленных пилотов, сообщает New York Times со ссылкой на американских чиновников.
Ранее журнал Economist сообщал, что на Украину прибыли первые 10 из 79 истребителей F-16, обещанных США.Ожидается, что к концу года у Украины будет уже 20 истребителей американского производства.
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16:45
Как сообщает издание NYT, до конца года на поступивших истребителях смогут летать только 20 украинских пилотов, что позволит задействовать только десять F-16.
Газета приводит мнение экспертов, которые считают, что нехватка квалифицированных пилотов и ограниченное количество самолётов могут ограничить их прямое влияние на ход боевых действий.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение истребителей.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийистребителиF-16
 
 
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