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СМИ назвали число истребителей F-16, которыми сможет пользоваться Украина

СМИ назвали число истребителей F-16, которыми сможет пользоваться Украина - 04.08.2024, ПРАЙМ

СМИ назвали число истребителей F-16, которыми сможет пользоваться Украина

До конца года Украина сможет использовать только 10 истребителей F-16 из США из-за нехватки подготовленных пилотов, сообщает New York Times со ссылкой на... | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T20:12+0300

2024-08-04T20:12+0300

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спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

истребители

f-16

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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. До конца года Украина сможет использовать только 10 истребителей F-16 из США из-за нехватки подготовленных пилотов, сообщает New York Times со ссылкой на американских чиновников. Ранее журнал Economist сообщал, что на Украину прибыли первые 10 из 79 истребителей F-16, обещанных США.Ожидается, что к концу года у Украины будет уже 20 истребителей американского производства.Как сообщает издание NYT, до конца года на поступивших истребителях смогут летать только 20 украинских пилотов, что позволит задействовать только десять F-16.Газета приводит мнение экспертов, которые считают, что нехватка квалифицированных пилотов и ограниченное количество самолётов могут ограничить их прямое влияние на ход боевых действий.Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение истребителей.

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украина, владимир зеленский, истребители, f-16