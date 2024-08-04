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Рябков обозначил результат разговора глав оборонных ведомств России и США - 04.08.2024, ПРАЙМ
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Рябков обозначил результат разговора глав оборонных ведомств России и США
Рябков обозначил результат разговора глав оборонных ведомств России и США - 04.08.2024, ПРАЙМ
Рябков обозначил результат разговора глав оборонных ведомств России и США
Сигнал главы Минобороны России Андрея Белоусова дошел до шефа Пентагона Ллойда Остина, Москва и Вашингтон избежали эскалационного витка, заявил в эфире... | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T12:34+0300
2024-08-04T12:34+0300
спецоперация на украине
сша
россия
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андрей белоусов
ллойд остин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 авг - ПРАЙМ. Сигнал главы Минобороны России Андрея Белоусова дошел до шефа Пентагона Ллойда Остина, Москва и Вашингтон избежали эскалационного витка, заявил в эфире телеканала "Россия 1" заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя разговор глав оборонных ведомств."Могу сказать, что по некоторым признакам сигнал, который был направлен с российской стороны до Вашингтона и, я так понимаю, не только до Вашингтона, но и некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, дошел. Мы избежали нового эскалационного витка", - подчеркнул дипломат.По его словам, России следует избегать эскалации, но сценарии, при которых возможен эскалационный шаг, рассматриваются."Я все-таки сторонник того, чтобы эскалацию инициативно избегать, но сценарии, при которых возможен по факту эскалационный шаг, несомненно, рассматриваются", - отметил Рябков.Ранее в Минобороны России сообщили, что Белоусов и Остин провели телефонный разговор, обменявшись взглядами о ситуации вокруг конфликта на Украине.
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сша, россия, сергей рябков, андрей белоусов, ллойд остин, пентагон
Спецоперация на Украине, США, РОССИЯ, Сергей Рябков, Андрей Белоусов, Ллойд Остин, Пентагон
12:34 04.08.2024
 
Рябков обозначил результат разговора глав оборонных ведомств России и США

Рябков: Россия и США избежали эскалационного витка после разговора глав оборонных ведомств

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкП/к замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова
П/к замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 авг - ПРАЙМ. Сигнал главы Минобороны России Андрея Белоусова дошел до шефа Пентагона Ллойда Остина, Москва и Вашингтон избежали эскалационного витка, заявил в эфире телеканала "Россия 1" заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя разговор глав оборонных ведомств.
"Могу сказать, что по некоторым признакам сигнал, который был направлен с российской стороны до Вашингтона и, я так понимаю, не только до Вашингтона, но и некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, дошел. Мы избежали нового эскалационного витка", - подчеркнул дипломат.
По его словам, России следует избегать эскалации, но сценарии, при которых возможен эскалационный шаг, рассматриваются.
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"Я все-таки сторонник того, чтобы эскалацию инициативно избегать, но сценарии, при которых возможен по факту эскалационный шаг, несомненно, рассматриваются", - отметил Рябков.
Ранее в Минобороны России сообщили, что Белоусов и Остин провели телефонный разговор, обменявшись взглядами о ситуации вокруг конфликта на Украине.
 
Спецоперация на УкраинеСШАРОССИЯСергей РябковАндрей БелоусовЛлойд ОстинПентагон
 
 
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