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Рябков обозначил результат разговора глав оборонных ведомств России и США

Рябков обозначил результат разговора глав оборонных ведомств России и США - 04.08.2024, ПРАЙМ

Рябков обозначил результат разговора глав оборонных ведомств России и США

Сигнал главы Минобороны России Андрея Белоусова дошел до шефа Пентагона Ллойда Остина, Москва и Вашингтон избежали эскалационного витка, заявил в эфире... | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T12:34+0300

2024-08-04T12:34+0300

2024-08-04T12:34+0300

спецоперация на украине

сша

россия

сергей рябков

андрей белоусов

ллойд остин

пентагон

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 авг - ПРАЙМ. Сигнал главы Минобороны России Андрея Белоусова дошел до шефа Пентагона Ллойда Остина, Москва и Вашингтон избежали эскалационного витка, заявил в эфире телеканала "Россия 1" заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя разговор глав оборонных ведомств."Могу сказать, что по некоторым признакам сигнал, который был направлен с российской стороны до Вашингтона и, я так понимаю, не только до Вашингтона, но и некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, дошел. Мы избежали нового эскалационного витка", - подчеркнул дипломат.По его словам, России следует избегать эскалации, но сценарии, при которых возможен эскалационный шаг, рассматриваются."Я все-таки сторонник того, чтобы эскалацию инициативно избегать, но сценарии, при которых возможен по факту эскалационный шаг, несомненно, рассматриваются", - отметил Рябков.Ранее в Минобороны России сообщили, что Белоусов и Остин провели телефонный разговор, обменявшись взглядами о ситуации вокруг конфликта на Украине.

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сша, россия, сергей рябков, андрей белоусов, ллойд остин, пентагон