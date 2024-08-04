https://1prime.ru/20240804/spetslperatsiya-na-ukraine-850655956.html

Зеленский должен просить прощения у украинского народа, заявил Кадыров

Зеленский должен просить прощения у украинского народа, заявил Кадыров - 04.08.2024, ПРАЙМ

Зеленский должен просить прощения у украинского народа, заявил Кадыров

Украинский лидер Владимир Зеленский должен встать на колени и просить прощения у российского и украинского народов, считает глава Чеченской республики Рамзан... | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T16:39+0300

2024-08-04T16:39+0300

2024-08-04T16:40+0300

спецоперация на украине

россия

украина

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 4 авг - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский должен встать на колени и просить прощения у российского и украинского народов, считает глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. "Ну, Зеленский - не мужчина, у него нету качеств таких достойных, чтобы застрелиться. Он бы посмотрел в зеркало, посмотрел на улицу, что он делает, забирает людей, забрасывает их на мясорубку. И слушает западное европейское начальство - убивает украинский народ." < ... > "И он никто сейчас, он не президент, он никто", - сказал глава региона в эфире телеканала "Россия-1".Кроме того, Кадыров выразил уверенность в том, что Россия одержит победу в специальной военной операции уже в текущем году, так как она обязана "уничтожить полностью этот сатанизм". Также глава Чечни высказался насчет поставок Киеву истребителей F-16, назвав их ерундой. По его словам, какими бы сильными не были эти самолеты, российские войска сумеют справиться с ними. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая партия F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Газета Telegraph 31 июля сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО. Позднее уточнялось, что к концу июля Украина получила первые десять из 79 обещанных Соединенными Штатами F-16. Отмечается, что к концу 2024 года Украина планирует получить 20 истребителей, произведённых в США. Оставшиеся истребители поступят на Украину партиями до конца 2025 года.

https://1prime.ru/20240804/spetsoperatsiya-na-ukraine-850654860.html

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россия, украина, рамзан кадыров