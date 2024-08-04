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Зеленский должен просить прощения у украинского народа, заявил Кадыров - 04.08.2024, ПРАЙМ
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Зеленский должен просить прощения у украинского народа, заявил Кадыров
Зеленский должен просить прощения у украинского народа, заявил Кадыров - 04.08.2024, ПРАЙМ
Зеленский должен просить прощения у украинского народа, заявил Кадыров
Украинский лидер Владимир Зеленский должен встать на колени и просить прощения у российского и украинского народов, считает глава Чеченской республики Рамзан... | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T16:39+0300
2024-08-04T16:40+0300
спецоперация на украине
россия
украина
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 4 авг - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский должен встать на колени и просить прощения у российского и украинского народов, считает глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. "Ну, Зеленский - не мужчина, у него нету качеств таких достойных, чтобы застрелиться. Он бы посмотрел в зеркало, посмотрел на улицу, что он делает, забирает людей, забрасывает их на мясорубку. И слушает западное европейское начальство - убивает украинский народ." &lt; ... &gt; "И он никто сейчас, он не президент, он никто", - сказал глава региона в эфире телеканала "Россия-1".Кроме того, Кадыров выразил уверенность в том, что Россия одержит победу в специальной военной операции уже в текущем году, так как она обязана "уничтожить полностью этот сатанизм". Также глава Чечни высказался насчет поставок Киеву истребителей F-16, назвав их ерундой. По его словам, какими бы сильными не были эти самолеты, российские войска сумеют справиться с ними. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая партия F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Газета Telegraph 31 июля сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО. Позднее уточнялось, что к концу июля Украина получила первые десять из 79 обещанных Соединенными Штатами F-16. Отмечается, что к концу 2024 года Украина планирует получить 20 истребителей, произведённых в США. Оставшиеся истребители поступят на Украину партиями до конца 2025 года.
https://1prime.ru/20240804/spetsoperatsiya-na-ukraine-850654860.html
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россия, украина, рамзан кадыров
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Рамзан Кадыров
16:39 04.08.2024 (обновлено: 16:40 04.08.2024)
 
Зеленский должен просить прощения у украинского народа, заявил Кадыров

Кадыров: Зеленский должен на коленях просить прощения у народов Украины и РФ

© РИА Новости . Пресс-служба губернатора Ставропольского края | Перейти в медиабанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости . Пресс-служба губернатора Ставропольского края
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ГРОЗНЫЙ, 4 авг - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский должен встать на колени и просить прощения у российского и украинского народов, считает глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
"Ну, Зеленский - не мужчина, у него нету качеств таких достойных, чтобы застрелиться. Он бы посмотрел в зеркало, посмотрел на улицу, что он делает, забирает людей, забрасывает их на мясорубку. И слушает западное европейское начальство - убивает украинский народ." < ... > "И он никто сейчас, он не президент, он никто", - сказал глава региона в эфире телеканала "Россия-1".
Кроме того, Кадыров выразил уверенность в том, что Россия одержит победу в специальной военной операции уже в текущем году, так как она обязана "уничтожить полностью этот сатанизм".
Также глава Чечни высказался насчет поставок Киеву истребителей F-16, назвав их ерундой. По его словам, какими бы сильными не были эти самолеты, российские войска сумеют справиться с ними.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая партия F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Газета Telegraph 31 июля сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.
Позднее уточнялось, что к концу июля Украина получила первые десять из 79 обещанных Соединенными Штатами F-16. Отмечается, что к концу 2024 года Украина планирует получить 20 истребителей, произведённых в США. Оставшиеся истребители поступят на Украину партиями до конца 2025 года.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАРамзан Кадыров
 
 
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