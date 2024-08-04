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"В три-пять раз". Киеву сообщили мрачную новость о новом наступлении ВСУ
"В три-пять раз". Киеву сообщили мрачную новость о новом наступлении ВСУ - 04.08.2024, ПРАЙМ
"В три-пять раз". Киеву сообщили мрачную новость о новом наступлении ВСУ
Украина может лишиться множества людей и техники, если решится проводить операцию по захвату Крыма, сообщает издание Business Insider. | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T09:26+0300
2024-08-04T09:26+0300
2024-08-04T09:28+0300
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Украина может лишиться множества людей и техники, если решится проводить операцию по захвату Крыма, сообщает издание Business Insider.Так, авторы статьи сообщают, что для проведения такой масштабной операции Украине потребуются силы, которые будут в несколько раз превышать численность обороняющихся, а также превосходить масштабы контрнаступления, предпринятого в 2023 году.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак рассказал изданию военный эксперт Бенджамин Фридман, Киеву не хватает ни людских, ни технических ресурсов для проведения такого крупного наступления. По словам собеседника издания, он не уверен, что ВСУ, даже имея истребители F-16, будут способны отражать авиаудары российской армии. ВСУ начали контрнаступление 4 июня 2023 года. Через три месяца президент Владимир Путин заявил, что "контрнаступ" не то что буксует, но является полным провалом. Как отмечал бывший глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.
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россия, украина, контрнаступление
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, контрнаступление
"В три-пять раз". Киеву сообщили мрачную новость о новом наступлении ВСУ
BI: операция по захвату Крыма потребует от Украины колоссальных ресурсов
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ.
Украина может лишиться множества людей и техники, если решится проводить операцию по захвату Крыма, сообщает издание Business Insider
.
Так, авторы статьи сообщают, что для проведения такой масштабной операции Украине потребуются силы, которые будут в несколько раз превышать численность обороняющихся, а также превосходить масштабы контрнаступления, предпринятого в 2023 году.
Как рассказал изданию военный эксперт Бенджамин Фридман, Киеву не хватает ни людских, ни технических ресурсов для проведения такого крупного наступления. По словам собеседника издания, он не уверен, что ВСУ, даже имея истребители F-16, будут способны отражать авиаудары российской армии.
ВСУ начали контрнаступление 4 июня 2023 года. Через три месяца президент Владимир Путин заявил, что "контрнаступ" не то что буксует, но является полным провалом. Как отмечал бывший глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.
Во Франции раскрыли подробности нового "контрнаступа" ВСУ