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Офицер ВСУ сделал тяжелое признание об успехах российских военных - 04.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Офицер ВСУ сделал тяжелое признание об успехах российских военных
Офицер ВСУ сделал тяжелое признание об успехах российских военных - 04.08.2024, ПРАЙМ
Офицер ВСУ сделал тяжелое признание об успехах российских военных
Российские военные придерживаются впечатляющей тактики на Торецком направлении. Такое мнение высказал украинский офицер с позывным Алекс, его словам приводит... | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T10:25+0300
2024-08-04T10:26+0300
спецоперация на украине
россия
украина
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Российские военные придерживаются впечатляющей тактики на Торецком направлении. Такое мнение высказал украинский офицер с позывным Алекс, его словам приводит издание Страна.ua."Короче воюют они сейчас там очень толково, нашли какую-то систему работающую, и по ней прут. Нашей арте работать очень тяжело", — заявил он.Кроме того, Алекс отметил, что российская армия проводит активные наступления, практически не имея техники, что делает применение БПЛА неэффективным. По его словам, при этом ВС России удается уничтожать военных ВСУ и брать их в плен, в то время как они сами практически не несут потерь. Накануне Министерство обороны России сообщило, что за прошедшую неделю российские ВС нанесли 11 групповых высокоточных ударов с применением ударных беспилотных летательных аппаратов.
https://1prime.ru/20240803/vsu-850639564.html
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россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
10:25 04.08.2024 (обновлено: 10:26 04.08.2024)
 
Офицер ВСУ сделал тяжелое признание об успехах российских военных

Офицер ВСУ восхитился тактикой российской армии

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкНаручники на руках украинского военнопленного в Запорожской области
Наручники на руках украинского военнопленного в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Российские военные придерживаются впечатляющей тактики на Торецком направлении. Такое мнение высказал украинский офицер с позывным Алекс, его словам приводит издание Страна.ua.
"Короче воюют они сейчас там очень толково, нашли какую-то систему работающую, и по ней прут. Нашей арте работать очень тяжело", — заявил он.
Кроме того, Алекс отметил, что российская армия проводит активные наступления, практически не имея техники, что делает применение БПЛА неэффективным. По его словам, при этом ВС России удается уничтожать военных ВСУ и брать их в плен, в то время как они сами практически не несут потерь.
Накануне Министерство обороны России сообщило, что за прошедшую неделю российские ВС нанесли 11 групповых высокоточных ударов с применением ударных беспилотных летательных аппаратов.
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