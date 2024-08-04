https://1prime.ru/20240804/spetsoperatsiya-850655288.html

"Посмотрите на карту". Зеленскому показали, что потеряет Украина

"Посмотрите на карту". Зеленскому показали, что потеряет Украина - 04.08.2024, ПРАЙМ

"Посмотрите на карту". Зеленскому показали, что потеряет Украина

Украина не сможет сохранить контроль над территориями в Донбассе, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging... | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T15:41+0300

2024-08-04T15:41+0300

2024-08-04T15:41+0300

спецоперация на украине

украина

сво

всу

территории

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg

МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Украина не сможет сохранить контроль над территориями в Донбассе, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Они сейчас занимают территории, которые в подавляющем большинстве населены русскими, они пришли туда, чтобы освободить их от деспотичного украинского правительства. Если посмотреть на карту, то можно дойти до черной линии до Запорожья, вероятно, до Харькова и Купянска", — отметил он.Полковник заявил, что Россия никогда не планировала захватить Украину и управлять ею, как это утверждает западная пропаганда. Он также предупредил Владимира Зеленского, что если Вооружённым силам России потребуется пересечь Днепр и направиться на запад, то их ничто не остановит.Согласно данным Министерства обороны, опубликованным в субботу, подразделения группировки войск "Центр" продолжают продвигаться вглубь обороны противника. В то же время "Южная" группировка улучшила своё тактическое положение. Общие потери Украины за сутки достигли 1975 человек.

https://1prime.ru/20240804/spetsoperatsiya-na-ukraine-850654860.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сво, всу, территории