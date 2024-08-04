https://1prime.ru/20240804/spetsoperatsiya-850655288.html
"Посмотрите на карту". Зеленскому показали, что потеряет Украина
"Посмотрите на карту". Зеленскому показали, что потеряет Украина - 04.08.2024, ПРАЙМ
"Посмотрите на карту". Зеленскому показали, что потеряет Украина
Украина не сможет сохранить контроль над территориями в Донбассе, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging... | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T15:41+0300
2024-08-04T15:41+0300
2024-08-04T15:41+0300
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Украина не сможет сохранить контроль над территориями в Донбассе, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Они сейчас занимают территории, которые в подавляющем большинстве населены русскими, они пришли туда, чтобы освободить их от деспотичного украинского правительства. Если посмотреть на карту, то можно дойти до черной линии до Запорожья, вероятно, до Харькова и Купянска", — отметил он.Полковник заявил, что Россия никогда не планировала захватить Украину и управлять ею, как это утверждает западная пропаганда. Он также предупредил Владимира Зеленского, что если Вооружённым силам России потребуется пересечь Днепр и направиться на запад, то их ничто не остановит.Согласно данным Министерства обороны, опубликованным в субботу, подразделения группировки войск "Центр" продолжают продвигаться вглубь обороны противника. В то же время "Южная" группировка улучшила своё тактическое положение. Общие потери Украины за сутки достигли 1975 человек.
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украина, сво, всу, территории
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, ВСУ, Территории
"Посмотрите на карту". Зеленскому показали, что потеряет Украина
Макгрегор: Украина потеряет контроль над всем Донбассом
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ.
Украина не сможет сохранить контроль над территориями в Донбассе, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom
.
"Они сейчас занимают территории, которые в подавляющем большинстве населены русскими, они пришли туда, чтобы освободить их от деспотичного украинского правительства. Если посмотреть на карту, то можно дойти до черной линии до Запорожья, вероятно, до Харькова и Купянска", — отметил он.
Кадыров сделал жесткое заявление о ВСУ
Полковник заявил, что Россия никогда не планировала захватить Украину и управлять ею, как это утверждает западная пропаганда. Он также предупредил Владимира Зеленского, что если Вооружённым силам России потребуется пересечь Днепр и направиться на запад, то их ничто не остановит.
Согласно данным Министерства обороны, опубликованным в субботу, подразделения группировки войск "Центр" продолжают продвигаться вглубь обороны противника. В то же время "Южная" группировка улучшила своё тактическое положение. Общие потери Украины за сутки достигли 1975 человек.