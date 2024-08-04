https://1prime.ru/20240804/spetsoperatsiya-850656088.html

"Наиболее важные новости". На Западе сделали заявление о спецоперации

"Наиболее важные новости". На Западе сделали заявление о спецоперации - 04.08.2024, ПРАЙМ

"Наиболее важные новости". На Западе сделали заявление о спецоперации

Российские военные продолжают успешное наступление на Покровском направлении, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T16:45+0300

2024-08-04T16:45+0300

2024-08-04T16:45+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Российские военные продолжают успешное наступление на Покровском направлении, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."События боевых действий развиваются по тому же сценарию, что и в последние недели: русские продвигаются все дальше, а наиболее важные новости поступают из Очеретино, Авдеевка, Покровск", — отметил он.По словам эксперта, российские военные продолжают наступательные действия в этом направлении довольно быстро. Он не исключает, что украинские войска могут оказаться в окружении. Ранее в воскресенье Министерство обороны сообщило, что российские военные взяли под контроль Новоселовку Первую в ДНР. Это село расположено к юго-западу от Очеретино и является важным логистическим узлом для украинских военных. Взятие его под контроль позволит выйти к реке Волчья, где находится одна из ключевых линий украинской обороны. Это уже шестое село, над которым группировка "Центр" установила контроль за эту неделю: Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское.

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украина, сво, всу