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"Тяжелый урон". В США предупредили об опасности на Украине - 04.08.2024, ПРАЙМ
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"Тяжелый урон". В США предупредили об опасности на Украине
"Тяжелый урон". В США предупредили об опасности на Украине - 04.08.2024, ПРАЙМ
"Тяжелый урон". В США предупредили об опасности на Украине
По мере затягивания украинского конфликта ресурсы Соединенных Штатов будут все больше истощаться, а угроза ядерной войны возрастать, считает основатель... | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T17:02+0300
2024-08-04T17:02+0300
украина
сша
военная помощь украине
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. По мере затягивания украинского конфликта ресурсы Соединенных Штатов будут все больше истощаться, а угроза ядерной войны возрастать, считает основатель британского аналитического центра Global Political Insights Александр Клэксон, о чем он написал в статье для издания Geopolitical Monitor."Затяжной конфликт рискует еще больше истощить ресурсы США &lt;…&gt;, поэтому Соединенным Штатам следует прекратить затягивание конфликта и отдать предпочтение урегулированию путем переговоров, — сообщил аналитик.Более того, Клэксон выразил обеспокоенность снижением обороноспособности Украины, которой был нанесен существенный урон на фоне снарядного голода, нехватки людского ресурса в ВСУ, а также недостатком систем противовоздушной обороны. Все это, по словам эксперта, оказало значительное влияние на моральный дух украинских военнослужащих.Клэксон написал, что, несмотря на крупные поставки военной помощи со стороны США и других стран НАТО, украинский конфликт продолжается уже более двух лет, что ставит под сомнение эффективность западной поддержки. В этой связи аналитик выразил мнение, что продолжение поставок финансовой помощи Украине едва ли изменит ситуацию на фронте.
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украина
сша
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украина, сша, военная помощь украине
УКРАИНА, США, военная помощь Украине
17:02 04.08.2024
 
"Тяжелый урон". В США предупредили об опасности на Украине

Клэксон: продолжение конфликта на Украине будет истощать ресурсы США

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. По мере затягивания украинского конфликта ресурсы Соединенных Штатов будут все больше истощаться, а угроза ядерной войны возрастать, считает основатель британского аналитического центра Global Political Insights Александр Клэксон, о чем он написал в статье для издания Geopolitical Monitor.
"Затяжной конфликт рискует еще больше истощить ресурсы США <…>, поэтому Соединенным Штатам следует прекратить затягивание конфликта и отдать предпочтение урегулированию путем переговоров, — сообщил аналитик.
Более того, Клэксон выразил обеспокоенность снижением обороноспособности Украины, которой был нанесен существенный урон на фоне снарядного голода, нехватки людского ресурса в ВСУ, а также недостатком систем противовоздушной обороны. Все это, по словам эксперта, оказало значительное влияние на моральный дух украинских военнослужащих.
Клэксон написал, что, несмотря на крупные поставки военной помощи со стороны США и других стран НАТО, украинский конфликт продолжается уже более двух лет, что ставит под сомнение эффективность западной поддержки. В этой связи аналитик выразил мнение, что продолжение поставок финансовой помощи Украине едва ли изменит ситуацию на фронте.
Наручники на руках украинского военнопленного в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2024
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УКРАИНАСШАвоенная помощь Украине
 
 
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