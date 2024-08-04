https://1prime.ru/20240804/spetsoperatsiya-850656439.html
"Тяжелый урон". В США предупредили об опасности на Украине
"Тяжелый урон". В США предупредили об опасности на Украине - 04.08.2024, ПРАЙМ
"Тяжелый урон". В США предупредили об опасности на Украине
По мере затягивания украинского конфликта ресурсы Соединенных Штатов будут все больше истощаться, а угроза ядерной войны возрастать, считает основатель... | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T17:02+0300
2024-08-04T17:02+0300
2024-08-04T17:02+0300
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. По мере затягивания украинского конфликта ресурсы Соединенных Штатов будут все больше истощаться, а угроза ядерной войны возрастать, считает основатель британского аналитического центра Global Political Insights Александр Клэксон, о чем он написал в статье для издания Geopolitical Monitor."Затяжной конфликт рискует еще больше истощить ресурсы США <…>, поэтому Соединенным Штатам следует прекратить затягивание конфликта и отдать предпочтение урегулированию путем переговоров, — сообщил аналитик.Более того, Клэксон выразил обеспокоенность снижением обороноспособности Украины, которой был нанесен существенный урон на фоне снарядного голода, нехватки людского ресурса в ВСУ, а также недостатком систем противовоздушной обороны. Все это, по словам эксперта, оказало значительное влияние на моральный дух украинских военнослужащих.Клэксон написал, что, несмотря на крупные поставки военной помощи со стороны США и других стран НАТО, украинский конфликт продолжается уже более двух лет, что ставит под сомнение эффективность западной поддержки. В этой связи аналитик выразил мнение, что продолжение поставок финансовой помощи Украине едва ли изменит ситуацию на фронте.
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украина, сша, военная помощь украине
УКРАИНА, США, военная помощь Украине
"Тяжелый урон". В США предупредили об опасности на Украине
Клэксон: продолжение конфликта на Украине будет истощать ресурсы США
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ.
По мере затягивания украинского конфликта ресурсы Соединенных Штатов будут все больше истощаться, а угроза ядерной войны возрастать, считает основатель британского аналитического центра Global Political Insights Александр Клэксон, о чем он написал
в статье для издания Geopolitical Monitor.
"Затяжной конфликт рискует еще больше истощить ресурсы США <…>, поэтому Соединенным Штатам следует прекратить затягивание конфликта и отдать предпочтение урегулированию путем переговоров, — сообщил аналитик.
Более того, Клэксон выразил обеспокоенность снижением обороноспособности Украины, которой был нанесен существенный урон на фоне снарядного голода, нехватки людского ресурса в ВСУ, а также недостатком систем противовоздушной обороны. Все это, по словам эксперта, оказало значительное влияние на моральный дух украинских военнослужащих.
Клэксон написал, что, несмотря на крупные поставки военной помощи со стороны США и других стран НАТО, украинский конфликт продолжается уже более двух лет, что ставит под сомнение эффективность западной поддержки. В этой связи аналитик выразил мнение, что продолжение поставок финансовой помощи Украине едва ли изменит ситуацию на фронте.
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