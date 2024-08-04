https://1prime.ru/20240804/spetsoperatsiya-850656439.html

"Тяжелый урон". В США предупредили об опасности на Украине

"Тяжелый урон". В США предупредили об опасности на Украине - 04.08.2024, ПРАЙМ

"Тяжелый урон". В США предупредили об опасности на Украине

По мере затягивания украинского конфликта ресурсы Соединенных Штатов будут все больше истощаться, а угроза ядерной войны возрастать, считает основатель... | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T17:02+0300

2024-08-04T17:02+0300

2024-08-04T17:02+0300

украина

сша

военная помощь украине

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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. По мере затягивания украинского конфликта ресурсы Соединенных Штатов будут все больше истощаться, а угроза ядерной войны возрастать, считает основатель британского аналитического центра Global Political Insights Александр Клэксон, о чем он написал в статье для издания Geopolitical Monitor."Затяжной конфликт рискует еще больше истощить ресурсы США <…>, поэтому Соединенным Штатам следует прекратить затягивание конфликта и отдать предпочтение урегулированию путем переговоров, — сообщил аналитик.Более того, Клэксон выразил обеспокоенность снижением обороноспособности Украины, которой был нанесен существенный урон на фоне снарядного голода, нехватки людского ресурса в ВСУ, а также недостатком систем противовоздушной обороны. Все это, по словам эксперта, оказало значительное влияние на моральный дух украинских военнослужащих.Клэксон написал, что, несмотря на крупные поставки военной помощи со стороны США и других стран НАТО, украинский конфликт продолжается уже более двух лет, что ставит под сомнение эффективность западной поддержки. В этой связи аналитик выразил мнение, что продолжение поставок финансовой помощи Украине едва ли изменит ситуацию на фронте.

https://1prime.ru/20240804/spetsoperatsiya-850652359.html

украина

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, военная помощь украине