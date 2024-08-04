https://1prime.ru/20240804/spetsoperatsiya-na-ukraine-850654860.html

Кадыров сделал жесткое заявление о ВСУ

Кадыров сделал жесткое заявление о ВСУ - 04.08.2024, ПРАЙМ

Кадыров сделал жесткое заявление о ВСУ

В рядах Вооруженных сил Украины растет недовольство на фоне нехватки личного состава. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, написав об этом... | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T14:29+0300

2024-08-04T14:29+0300

2024-08-04T14:29+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. В рядах Вооруженных сил Украины растет недовольство на фоне нехватки личного состава. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, написав об этом в своем Telegram-канале.Он отметил, что военнослужащие, большинство из которых принудительно попали на линию фронта, все чаще идут наперекор начальству. В то же время, в рядах ВСУ увеличивается количество иностранцев, что говорит о существенном "кадровом голоде". В этой связи Кадыров упомянул, что в последнее время многие украинцы добровольно сдаются в плен, в особенности на Артемовском направлении. По его словам, это демонстрирует активно растущее недовольство и понимания того, что только так они смогут сохранить свои жизни.Ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталуху в беседе с Financial Times рассказал, что порядка 800 тысячам мужчин на Украине пришлось "залечь на дно", чтобы избежать мобилизации. По его словам, для этого мужчины меняют адреса и ищут работу, которая оплачивается наличными.

https://1prime.ru/20240803/ukraina-850647453.html

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россия, украина, всу