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Кадыров сделал жесткое заявление о ВСУ
Кадыров сделал жесткое заявление о ВСУ - 04.08.2024, ПРАЙМ
Кадыров сделал жесткое заявление о ВСУ
В рядах Вооруженных сил Украины растет недовольство на фоне нехватки личного состава. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, написав об этом... | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T14:29+0300
2024-08-04T14:29+0300
2024-08-04T14:29+0300
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. В рядах Вооруженных сил Украины растет недовольство на фоне нехватки личного состава. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, написав об этом в своем Telegram-канале.Он отметил, что военнослужащие, большинство из которых принудительно попали на линию фронта, все чаще идут наперекор начальству. В то же время, в рядах ВСУ увеличивается количество иностранцев, что говорит о существенном "кадровом голоде". В этой связи Кадыров упомянул, что в последнее время многие украинцы добровольно сдаются в плен, в особенности на Артемовском направлении. По его словам, это демонстрирует активно растущее недовольство и понимания того, что только так они смогут сохранить свои жизни.Ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталуху в беседе с Financial Times рассказал, что порядка 800 тысячам мужчин на Украине пришлось "залечь на дно", чтобы избежать мобилизации. По его словам, для этого мужчины меняют адреса и ищут работу, которая оплачивается наличными.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
Кадыров сделал жесткое заявление о ВСУ
Кадыров рассказал о нехватке сил и растущем недовольстве в ВСУ
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ.
В рядах Вооруженных сил Украины растет недовольство на фоне нехватки личного состава. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, написав об этом в своем Telegram-канале
.
Он отметил, что военнослужащие, большинство из которых принудительно попали на линию фронта, все чаще идут наперекор начальству. В то же время, в рядах ВСУ увеличивается количество иностранцев, что говорит о существенном "кадровом голоде".
В этой связи Кадыров упомянул, что в последнее время многие украинцы добровольно сдаются в плен, в особенности на Артемовском направлении. По его словам, это демонстрирует активно растущее недовольство и понимания того, что только так они смогут сохранить свои жизни.
Ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталуху в беседе с Financial Times рассказал, что порядка 800 тысячам мужчин на Украине пришлось "залечь на дно", чтобы избежать мобилизации. По его словам, для этого мужчины меняют адреса и ищут работу, которая оплачивается наличными.
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