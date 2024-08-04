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"Там все классно". Комбат ВСУ откровенно высказался о фронте - 04.08.2024, ПРАЙМ
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"Там все классно". Комбат ВСУ откровенно высказался о фронте
"Там все классно". Комбат ВСУ откровенно высказался о фронте - 04.08.2024, ПРАЙМ
"Там все классно". Комбат ВСУ откровенно высказался о фронте
Украинские войска испытывают нехватку всех видов ресурсов на передовой, заявил командир 3-го батальона "Свобода" Петр Кузык в эфире YouTube-канала "Фабрика... | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T18:02+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Украинские войска испытывают нехватку всех видов ресурсов на передовой, заявил командир 3-го батальона "Свобода" Петр Кузык в эфире YouTube-канала "Фабрика новин"."В том количестве, в котором нуждается эта фаза боевых действий, не просто дефицит, — дефицит всего буквально. Иногда на FPV-дронах держится периметр", — отметил он.По словам военного, солдаты занимают позиции в ямах, а не в блиндажах, поскольку у ВСУ нет времени на возведение постоянных укреплённых позиций.Также Кузык отметил, что российские военные действуют в соответствии с советскими стандартами, используя те нормы боекомплекта, которые были установлены в те времена. Из-за этого у украинской стороны нет возможности эффективно ответить на действия российских военных.Он заключил, что реальные условия ведения боя отличаются от того, что показывают по новостям, "там все классно".
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украина, сво, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, ВСУ
18:02 04.08.2024
 
"Там все классно". Комбат ВСУ откровенно высказался о фронте

Комбат Кузык: ВСУ испытывают дефицит всех ресурсов

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Украинские войска испытывают нехватку всех видов ресурсов на передовой, заявил командир 3-го батальона "Свобода" Петр Кузык в эфире YouTube-канала "Фабрика новин".
"В том количестве, в котором нуждается эта фаза боевых действий, не просто дефицит, — дефицит всего буквально. Иногда на FPV-дронах держится периметр", — отметил он.
По словам военного, солдаты занимают позиции в ямах, а не в блиндажах, поскольку у ВСУ нет времени на возведение постоянных укреплённых позиций.
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Также Кузык отметил, что российские военные действуют в соответствии с советскими стандартами, используя те нормы боекомплекта, которые были установлены в те времена. Из-за этого у украинской стороны нет возможности эффективно ответить на действия российских военных.
Он заключил, что реальные условия ведения боя отличаются от того, что показывают по новостям, "там все классно".
 
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