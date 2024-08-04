https://1prime.ru/20240804/ukraina-850656914.html

"Там все классно". Комбат ВСУ откровенно высказался о фронте

"Там все классно". Комбат ВСУ откровенно высказался о фронте - 04.08.2024, ПРАЙМ

"Там все классно". Комбат ВСУ откровенно высказался о фронте

Украинские войска испытывают нехватку всех видов ресурсов на передовой, заявил командир 3-го батальона "Свобода" Петр Кузык в эфире YouTube-канала "Фабрика... | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T18:02+0300

2024-08-04T18:02+0300

2024-08-04T18:02+0300

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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Украинские войска испытывают нехватку всех видов ресурсов на передовой, заявил командир 3-го батальона "Свобода" Петр Кузык в эфире YouTube-канала "Фабрика новин"."В том количестве, в котором нуждается эта фаза боевых действий, не просто дефицит, — дефицит всего буквально. Иногда на FPV-дронах держится периметр", — отметил он.По словам военного, солдаты занимают позиции в ямах, а не в блиндажах, поскольку у ВСУ нет времени на возведение постоянных укреплённых позиций.Также Кузык отметил, что российские военные действуют в соответствии с советскими стандартами, используя те нормы боекомплекта, которые были установлены в те времена. Из-за этого у украинской стороны нет возможности эффективно ответить на действия российских военных.Он заключил, что реальные условия ведения боя отличаются от того, что показывают по новостям, "там все классно".

https://1prime.ru/20240804/zelenskiy-850656771.html

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украина, сво, всу