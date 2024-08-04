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"Наносят удары без разбора". Действия ВСУ вызвали возмущение в США - 04.08.2024, ПРАЙМ
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"Наносят удары без разбора". Действия ВСУ вызвали возмущение в США
"Наносят удары без разбора". Действия ВСУ вызвали возмущение в США - 04.08.2024, ПРАЙМ
"Наносят удары без разбора". Действия ВСУ вызвали возмущение в США
Украинские военные намеренно стреляют по мирным жителям, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону. | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T22:38+0300
2024-08-04T22:39+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Украинские военные намеренно стреляют по мирным жителям, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону."Украинцы бьют по гражданским объектам без разбора, просто обстреливают их из РСЗО HIMARS, Vampire", — отметил он.По словам бывшего разведчика, обстрелы мирных жителей являются продолжением политики, которую киевский режим проводил в Донбассе. Он назвал это террористическим актом, нарушающим нормы международного гуманитарного права.По информации Министерства обороны на воскресенье, российские вооружённые силы взяли под контроль населённый пункт Новоселовка Первая в Донецкой Народной Республике. Также были уничтожены два танка Leopard и поражена радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса Patriot.
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украина, сво, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, ВСУ
22:38 04.08.2024 (обновлено: 22:39 04.08.2024)
 
"Наносят удары без разбора". Действия ВСУ вызвали возмущение в США

Риттер: ВСУ намеренно наносят удары по гражданским объектам

© Фото : Фото очевидцаПодъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2024
© Фото : Фото очевидца
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Украинские военные намеренно стреляют по мирным жителям, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
"Украинцы бьют по гражданским объектам без разбора, просто обстреливают их из РСЗО HIMARS, Vampire", — отметил он.
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По словам бывшего разведчика, обстрелы мирных жителей являются продолжением политики, которую киевский режим проводил в Донбассе. Он назвал это террористическим актом, нарушающим нормы международного гуманитарного права.
По информации Министерства обороны на воскресенье, российские вооружённые силы взяли под контроль населённый пункт Новоселовка Первая в Донецкой Народной Республике. Также были уничтожены два танка Leopard и поражена радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса Patriot.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСВОВСУ
 
 
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