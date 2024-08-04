https://1prime.ru/20240804/ukraina-850658927.html

"Наносят удары без разбора". Действия ВСУ вызвали возмущение в США

"Наносят удары без разбора". Действия ВСУ вызвали возмущение в США - 04.08.2024, ПРАЙМ

"Наносят удары без разбора". Действия ВСУ вызвали возмущение в США

Украинские военные намеренно стреляют по мирным жителям, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону. | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T22:38+0300

2024-08-04T22:38+0300

2024-08-04T22:39+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Украинские военные намеренно стреляют по мирным жителям, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону."Украинцы бьют по гражданским объектам без разбора, просто обстреливают их из РСЗО HIMARS, Vampire", — отметил он.По словам бывшего разведчика, обстрелы мирных жителей являются продолжением политики, которую киевский режим проводил в Донбассе. Он назвал это террористическим актом, нарушающим нормы международного гуманитарного права.По информации Министерства обороны на воскресенье, российские вооружённые силы взяли под контроль населённый пункт Новоселовка Первая в Донецкой Народной Республике. Также были уничтожены два танка Leopard и поражена радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса Patriot.

https://1prime.ru/20240804/piloty-850657775.html

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украина, сво, всу