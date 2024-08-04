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"Признание": в США рассказали, кому платит Киев - 04.08.2024, ПРАЙМ
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"Признание": в США рассказали, кому платит Киев
"Признание": в США рассказали, кому платит Киев - 04.08.2024, ПРАЙМ
"Признание": в США рассказали, кому платит Киев
Некоторые из самых активных сторонников продолжения конфликта на Украине получают финансовую поддержку из Киева, считает американский миллиардер Дэвид Сакс в... | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T22:59+0300
2024-08-04T22:59+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Некоторые из самых активных сторонников продолжения конфликта на Украине получают финансовую поддержку из Киева, считает американский миллиардер Дэвид Сакс в социальной сети X."Некоторые из наиболее ярых сторонников конфликта получают зарплату от Украины", — утверждает он.Как отметил предприниматель, с момента начала боевых действий в США считали, что против вовлечения Америки в конфликт выступали "российские агенты".По словам Сакса, ситуация оказалась иной. Тот, кто выдвигает подобные обвинения, фактически признаёт, что работает на Киев.В июне Владимир Путин заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Он назвал условия, которые, по его мнению, должны быть выполнены для достижения мира: Украина должна стать нейтральным, внеблоковым государством, отказаться от ядерного оружия, провести демилитаризацию и денацификацию. Также необходимо вывести войска с территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах, которые существовали в 1991 году.
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украина, сво, сша, спонсор, киев
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, США, спонсор, Киев
22:59 04.08.2024
 
"Признание": в США рассказали, кому платит Киев

Сакс: самые ярые сторонники конфликта на Украине получают деньги из Киева

© Unsplash/Anastasiia KrutotaУкраинский флаг
Украинский флаг
© Unsplash/Anastasiia Krutota
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Некоторые из самых активных сторонников продолжения конфликта на Украине получают финансовую поддержку из Киева, считает американский миллиардер Дэвид Сакс в социальной сети X.
"Некоторые из наиболее ярых сторонников конфликта получают зарплату от Украины", — утверждает он.
Как отметил предприниматель, с момента начала боевых действий в США считали, что против вовлечения Америки в конфликт выступали "российские агенты".
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По словам Сакса, ситуация оказалась иной. Тот, кто выдвигает подобные обвинения, фактически признаёт, что работает на Киев.
В июне Владимир Путин заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Он назвал условия, которые, по его мнению, должны быть выполнены для достижения мира: Украина должна стать нейтральным, внеблоковым государством, отказаться от ядерного оружия, провести демилитаризацию и денацификацию.
Также необходимо вывести войска с территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах, которые существовали в 1991 году.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСВОСШАспонсорКиев
 
 
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