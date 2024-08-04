https://1prime.ru/20240804/ukraina-850659051.html
"Признание": в США рассказали, кому платит Киев
"Признание": в США рассказали, кому платит Киев - 04.08.2024, ПРАЙМ
"Признание": в США рассказали, кому платит Киев
Некоторые из самых активных сторонников продолжения конфликта на Украине получают финансовую поддержку из Киева, считает американский миллиардер Дэвид Сакс в... | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T22:59+0300
2024-08-04T22:59+0300
2024-08-04T22:59+0300
спецоперация на украине
украина
сво
сша
спонсор
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/16/841251674_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_b9b64d5c80660a1747100d9dfbc1267f.jpg
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Некоторые из самых активных сторонников продолжения конфликта на Украине получают финансовую поддержку из Киева, считает американский миллиардер Дэвид Сакс в социальной сети X."Некоторые из наиболее ярых сторонников конфликта получают зарплату от Украины", — утверждает он.Как отметил предприниматель, с момента начала боевых действий в США считали, что против вовлечения Америки в конфликт выступали "российские агенты".По словам Сакса, ситуация оказалась иной. Тот, кто выдвигает подобные обвинения, фактически признаёт, что работает на Киев.В июне Владимир Путин заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Он назвал условия, которые, по его мнению, должны быть выполнены для достижения мира: Украина должна стать нейтральным, внеблоковым государством, отказаться от ядерного оружия, провести демилитаризацию и денацификацию. Также необходимо вывести войска с территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах, которые существовали в 1991 году.
https://1prime.ru/20240804/piloty-850657775.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/16/841251674_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_739daec5ca1b6bdead4f83e0f6da21f9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сво, сша, спонсор, киев
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, США, спонсор, Киев
"Признание": в США рассказали, кому платит Киев
Сакс: самые ярые сторонники конфликта на Украине получают деньги из Киева
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ.
Некоторые из самых активных сторонников продолжения конфликта на Украине получают финансовую поддержку из Киева, считает американский миллиардер Дэвид Сакс в социальной сети X
.
"Некоторые из наиболее ярых сторонников конфликта получают зарплату от Украины", — утверждает он.
Как отметил предприниматель, с момента начала боевых действий в США считали, что против вовлечения Америки в конфликт выступали "российские агенты".
СМИ назвали число истребителей F-16, которыми сможет пользоваться Украина
По словам Сакса, ситуация оказалась иной. Тот, кто выдвигает подобные обвинения, фактически признаёт, что работает на Киев.
В июне Владимир Путин заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Он назвал условия, которые, по его мнению, должны быть выполнены для достижения мира: Украина должна стать нейтральным, внеблоковым государством, отказаться от ядерного оружия, провести демилитаризацию и денацификацию.
Также необходимо вывести войска с территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах, которые существовали в 1991 году.