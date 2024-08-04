https://1prime.ru/20240804/zakharova-850653801.html

Захарова прокомментировала остановку транзита нефти в Венгрию

Захарова прокомментировала остановку транзита нефти в Венгрию - 04.08.2024, ПРАЙМ

Захарова прокомментировала остановку транзита нефти в Венгрию

Соединенным Штатам нужна зависимость Евросоюза от своих энергетических ресурсов, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова,... | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T11:54+0300

2024-08-04T11:54+0300

2024-08-04T11:54+0300

энергетика

нефть

мария захарова

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Соединенным Штатам нужна зависимость Евросоюза от своих энергетических ресурсов, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя данную Евросоюзом Украине рекомендацию приостановить транзит нефти из России. Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что остановка транзита нефти из России в Венгрию и Словакию координировалась из Брюсселя. "Я бы добавила, что за Брюсселем стоит Вашингтон", - отметила Захарова.Она добавила, что "глубинному государству" в Соединенных Штатах нужна полная зависимость Евросоюза от американских энергоресурсов. "Это гарантирует Вашингтону экономические бонусы и политическую управляемость Евросоюзом", - пояснила она. Представитель МИД подчеркнула, что "именно поэтому долгосрочные контракты стран ЕС с Россией были так Штатам ненавистны, именно поэтому был подорван "Северный поток".

https://1prime.ru/20240802/vengriya-850636437.html

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нефть, мария захарова, украина, ес, венгрия, словакия