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Зеленский подтвердил получение истребителей F-16 - 04.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Зеленский подтвердил получение истребителей F-16
Зеленский подтвердил получение истребителей F-16 - 04.08.2024, ПРАЙМ
Зеленский подтвердил получение истребителей F-16
Владимир Зеленский подтвердил получение истребителей F-16. | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T17:39+0300
2024-08-04T17:40+0300
спецоперация на украине
украина
истребители
f-16
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский подтвердил получение истребителей F-16. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.К публикации прилагается видео, на котором запечатлён полёт двух истребителей F-16. На фоне них можно увидеть ещё два самолёта с опознавательными знаками Украины. На видео президент Зеленский вручает награды военнослужащим.Ранее журнал Economist сообщил, что 31 июля Украина получила первые десять из обещанных семидесяти девяти истребителей F-16. Поставка была осуществлена через год после того, как администрация президента США Джо Байдена дала разрешение на отправку этих самолётов Киеву.Газета Telegraph 31 июля информировала, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО. Ранее лидеры США, Нидерландов и Дании в совместном заявлении сообщили, что западные союзники планируют предоставить Украине современные истребители F-16 американского производства. По словам лидеров, коалиция будет оказывать помощь в содержании, вооружении и обучении пилотов этих истребителей.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что поставки истребителей F-16 Киеву не окажут существенного влияния на ход событий на фронте. По его словам, эти самолёты будут сбиты и уничтожены.
https://1prime.ru/20240804/ssha-850656590.html
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украина, истребители, f-16
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, истребители, F-16
17:39 04.08.2024 (обновлено: 17:40 04.08.2024)
 
Зеленский подтвердил получение истребителей F-16

Зеленский заявил о прибытии истребителей F-16 на Украину

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский подтвердил получение истребителей F-16.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
К публикации прилагается видео, на котором запечатлён полёт двух истребителей F-16. На фоне них можно увидеть ещё два самолёта с опознавательными знаками Украины. На видео президент Зеленский вручает награды военнослужащим.
Ранее журнал Economist сообщил, что 31 июля Украина получила первые десять из обещанных семидесяти девяти истребителей F-16. Поставка была осуществлена через год после того, как администрация президента США Джо Байдена дала разрешение на отправку этих самолётов Киеву.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2024
"Впервые с холодной войны". В США сделали устрашающее заявление
17:19
Газета Telegraph 31 июля информировала, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.
Ранее лидеры США, Нидерландов и Дании в совместном заявлении сообщили, что западные союзники планируют предоставить Украине современные истребители F-16 американского производства. По словам лидеров, коалиция будет оказывать помощь в содержании, вооружении и обучении пилотов этих истребителей.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что поставки истребителей F-16 Киеву не окажут существенного влияния на ход событий на фронте. По его словам, эти самолёты будут сбиты и уничтожены.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАистребителиF-16
 
 
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