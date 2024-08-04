https://1prime.ru/20240804/zelenskiy-850656771.html
Зеленский подтвердил получение истребителей F-16
Зеленский подтвердил получение истребителей F-16 - 04.08.2024, ПРАЙМ
Зеленский подтвердил получение истребителей F-16
Владимир Зеленский подтвердил получение истребителей F-16. | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T17:39+0300
2024-08-04T17:39+0300
2024-08-04T17:40+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский подтвердил получение истребителей F-16. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.К публикации прилагается видео, на котором запечатлён полёт двух истребителей F-16. На фоне них можно увидеть ещё два самолёта с опознавательными знаками Украины. На видео президент Зеленский вручает награды военнослужащим.Ранее журнал Economist сообщил, что 31 июля Украина получила первые десять из обещанных семидесяти девяти истребителей F-16. Поставка была осуществлена через год после того, как администрация президента США Джо Байдена дала разрешение на отправку этих самолётов Киеву.Газета Telegraph 31 июля информировала, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО. Ранее лидеры США, Нидерландов и Дании в совместном заявлении сообщили, что западные союзники планируют предоставить Украине современные истребители F-16 американского производства. По словам лидеров, коалиция будет оказывать помощь в содержании, вооружении и обучении пилотов этих истребителей.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что поставки истребителей F-16 Киеву не окажут существенного влияния на ход событий на фронте. По его словам, эти самолёты будут сбиты и уничтожены.
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украина, истребители, f-16
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, истребители, F-16
Зеленский подтвердил получение истребителей F-16
Зеленский заявил о прибытии истребителей F-16 на Украину
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский подтвердил получение истребителей F-16.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
К публикации прилагается видео, на котором запечатлён полёт двух истребителей F-16. На фоне них можно увидеть ещё два самолёта с опознавательными знаками Украины. На видео президент Зеленский вручает награды военнослужащим.
Ранее журнал Economist сообщил, что 31 июля Украина получила первые десять из обещанных семидесяти девяти истребителей F-16. Поставка была осуществлена через год после того, как администрация президента США Джо Байдена дала разрешение на отправку этих самолётов Киеву.
"Впервые с холодной войны". В США сделали устрашающее заявление
Газета Telegraph 31 июля информировала, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.
Ранее лидеры США, Нидерландов и Дании в совместном заявлении сообщили, что западные союзники планируют предоставить Украине современные истребители F-16 американского производства. По словам лидеров, коалиция будет оказывать помощь в содержании, вооружении и обучении пилотов этих истребителей.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что поставки истребителей F-16 Киеву не окажут существенного влияния на ход событий на фронте. По его словам, эти самолёты будут сбиты и уничтожены.