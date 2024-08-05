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Продажи новых легковых автомобилей в России в июле выросли на 41%

Продажи новых легковых автомобилей в России в июле выросли на 41% - 05.08.2024, ПРАЙМ

Продажи новых легковых автомобилей в России в июле выросли на 41%

Продажи новых легковых автомобилей в России в июле выросли на 41% в годовом выражении, до 134,3 тысячи машин, а совокупные продажи по всем категориям -... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T08:01+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России в июле выросли на 41% в годовом выражении, до 134,3 тысячи машин, а совокупные продажи по всем категориям - легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам - достигли 158,4 тысячи (плюс 35% в годовом выражении), сообщает Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК. В частности, продажи легких коммерческих автомобилей в стране достигли в июле 11,4 тысячи (плюс 41%), грузовиков - 11,2 тысячи (минус 13%), автобусов - 1,6 тысячи (плюс 26% в годовом выражении). "По итогам января-июля 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 1 003 103 новых автомобилей (до трёх лет), что на 58% больше показателей аналогичного периода прошлого года (636 839 штук). При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 442 тысячи штук, что на 34% больше показателей января-июля 2023 года", - уточнили в Минпромторге. Объём рынка с начала года в сегменте легковых автомобилей составил 848,3 тысячи машин (плюс 69% в годовом выражении), лёгких коммерческих автомобилей – 71,97 тысячи (плюс 41%), грузовых автомобилей – 70,5 тысячи (минус 5%), автобусов – 12,3 тысячи (плюс 16%).

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авто, минпромторг