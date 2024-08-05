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Минфин оценил июльские выплаты нефтяникам по топливному демпферу - 05.08.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Минфин оценил июльские выплаты нефтяникам по топливному демпферу
Минфин оценил июльские выплаты нефтяникам по топливному демпферу - 05.08.2024, ПРАЙМ
Минфин оценил июльские выплаты нефтяникам по топливному демпферу
Нефтяные компании в июле получили выплаты за июнь из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 142,5 миллиарда рублей, свидетельствуют... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T12:28+0300
2024-08-05T12:28+0300
энергетика
нефть
минфин рф
топливный демпфер
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Нефтяные компании в июле получили выплаты за июнь из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 142,5 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Минфина РФ. Годом ранее выплата составляла 110,4 миллиарда рублей. В июне текущего года выплаты компаниям составили 158,1 миллиарда рублей, в мае - 201,7 миллиарда рублей, апреле - 187,2 миллиарда рублей, в марте - 164,4 миллиарда рублей, в феврале - 127,9 миллиарда рублей, а в январе - 146,6 миллиарда. Соответствующие выплаты в 2023 году в целом составили 1,589 триллиона рублей против 2,171 триллиона рублей в 2022 году. Демпфирующий механизм был скорректирован с 1 сентября прошлого года со сроком действия до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращались вдвое - в формулу расчета был введен понижающий коэффициент 0,5. Но позднее правительство приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме, изменив коэффициент 0,5 на 1,0. Минэнерго и Минфин обсуждают корректировку формулы расчета топливного демпфера, но вопрос пока не горячий, поэтому решения нет, говорил в июне журналистам вице-премьер Александр Новак.
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нефть, минфин рф, топливный демпфер
Энергетика, Нефть, Минфин РФ, топливный демпфер
12:28 05.08.2024
 
Минфин оценил июльские выплаты нефтяникам по топливному демпферу

Минфин: нефтяники в июле получили 142,5 млрд рублей из бюджета по топливному демпферу

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Нефтяные компании в июле получили выплаты за июнь из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 142,5 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Минфина РФ.
Годом ранее выплата составляла 110,4 миллиарда рублей.
В июне текущего года выплаты компаниям составили 158,1 миллиарда рублей, в мае - 201,7 миллиарда рублей, апреле - 187,2 миллиарда рублей, в марте - 164,4 миллиарда рублей, в феврале - 127,9 миллиарда рублей, а в январе - 146,6 миллиарда. Соответствующие выплаты в 2023 году в целом составили 1,589 триллиона рублей против 2,171 триллиона рублей в 2022 году.
Демпфирующий механизм был скорректирован с 1 сентября прошлого года со сроком действия до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращались вдвое - в формулу расчета был введен понижающий коэффициент 0,5. Но позднее правительство приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме, изменив коэффициент 0,5 на 1,0.
Минэнерго и Минфин обсуждают корректировку формулы расчета топливного демпфера, но вопрос пока не горячий, поэтому решения нет, говорил в июне журналистам вице-премьер Александр Новак.
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ЭнергетикаНефтьМинфин РФтопливный демпфер
 
 
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