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Минфин оценил июльские выплаты нефтяникам по топливному демпферу

Минфин оценил июльские выплаты нефтяникам по топливному демпферу - 05.08.2024, ПРАЙМ

Минфин оценил июльские выплаты нефтяникам по топливному демпферу

Нефтяные компании в июле получили выплаты за июнь из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 142,5 миллиарда рублей, свидетельствуют... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T12:28+0300

2024-08-05T12:28+0300

2024-08-05T12:28+0300

энергетика

нефть

минфин рф

топливный демпфер

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Нефтяные компании в июле получили выплаты за июнь из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 142,5 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Минфина РФ. Годом ранее выплата составляла 110,4 миллиарда рублей. В июне текущего года выплаты компаниям составили 158,1 миллиарда рублей, в мае - 201,7 миллиарда рублей, апреле - 187,2 миллиарда рублей, в марте - 164,4 миллиарда рублей, в феврале - 127,9 миллиарда рублей, а в январе - 146,6 миллиарда. Соответствующие выплаты в 2023 году в целом составили 1,589 триллиона рублей против 2,171 триллиона рублей в 2022 году. Демпфирующий механизм был скорректирован с 1 сентября прошлого года со сроком действия до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращались вдвое - в формулу расчета был введен понижающий коэффициент 0,5. Но позднее правительство приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме, изменив коэффициент 0,5 на 1,0. Минэнерго и Минфин обсуждают корректировку формулы расчета топливного демпфера, но вопрос пока не горячий, поэтому решения нет, говорил в июне журналистам вице-премьер Александр Новак.

https://1prime.ru/20240703/minfin-849690939.html

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нефть, минфин рф, топливный демпфер