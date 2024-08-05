https://1prime.ru/20240805/dezertirstvo-850683038.html

"Надежды нет". В США прокомментировали дерзкое поведение ВСУ на передовой

"Надежды нет". В США прокомментировали дерзкое поведение ВСУ на передовой - 05.08.2024, ПРАЙМ

"Надежды нет". В США прокомментировали дерзкое поведение ВСУ на передовой

Украинские военные в отчаянии массово оставляют свои позиции на передовой, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T22:40+0300

2024-08-05T22:40+0300

2024-08-05T22:40+0300

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Украинские военные в отчаянии массово оставляют свои позиции на передовой, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."По сообщениям, как минимум в месяц происходит пять тысяч случаев дезертирства. Моральный дух у украинцев падает. Они понимают, что на победу в боевых действиях надежды нет", — отметил он.По словам эксперта, российские военные усилили наступление и активно продвигаются вперёд. Джонсон добавил, что ничто не сможет помешать Москве достичь своих целей в Донбассе.В Минобороны РФ сообщили, что за сутки было уничтожено десять танков и других боевых бронированных машин, одну машину РСЗО, 30 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://1prime.ru/20240805/ukraina-850680501.html

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украина, сво, всу