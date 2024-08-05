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"Надежды нет". В США прокомментировали дерзкое поведение ВСУ на передовой - 05.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240805/dezertirstvo-850683038.html
"Надежды нет". В США прокомментировали дерзкое поведение ВСУ на передовой
"Надежды нет". В США прокомментировали дерзкое поведение ВСУ на передовой - 05.08.2024, ПРАЙМ
"Надежды нет". В США прокомментировали дерзкое поведение ВСУ на передовой
Украинские военные в отчаянии массово оставляют свои позиции на передовой, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T22:40+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Украинские военные в отчаянии массово оставляют свои позиции на передовой, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."По сообщениям, как минимум в месяц происходит пять тысяч случаев дезертирства. Моральный дух у украинцев падает. Они понимают, что на победу в боевых действиях надежды нет", — отметил он.По словам эксперта, российские военные усилили наступление и активно продвигаются вперёд. Джонсон добавил, что ничто не сможет помешать Москве достичь своих целей в Донбассе.В Минобороны РФ сообщили, что за сутки было уничтожено десять танков и других боевых бронированных машин, одну машину РСЗО, 30 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://1prime.ru/20240805/ukraina-850680501.html
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украина, сво, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, ВСУ
22:40 05.08.2024
 
"Надежды нет". В США прокомментировали дерзкое поведение ВСУ на передовой

Джонсон: украинцы дезертируют по пять тысяч человек в месяц из-за отчаяния

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Украинские военные в отчаянии массово оставляют свои позиции на передовой, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"По сообщениям, как минимум в месяц происходит пять тысяч случаев дезертирства. Моральный дух у украинцев падает. Они понимают, что на победу в боевых действиях надежды нет", — отметил он.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
"Каждый десятый": на Украине раскрыли опасную тенденцию в рядах ВСУ
17:46
По словам эксперта, российские военные усилили наступление и активно продвигаются вперёд. Джонсон добавил, что ничто не сможет помешать Москве достичь своих целей в Донбассе.
В Минобороны РФ сообщили, что за сутки было уничтожено десять танков и других боевых бронированных машин, одну машину РСЗО, 30 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 единицы специальной военной автомобильной техники.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСВОВСУ
 
 
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