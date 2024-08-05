https://1prime.ru/20240805/f-16-850664524.html

"Будут выслеживать". Киеву сообщили тревожные новости об F-16

"Будут выслеживать". Киеву сообщили тревожные новости об F-16 - 05.08.2024, ПРАЙМ

"Будут выслеживать". Киеву сообщили тревожные новости об F-16

Истребители F-16, которые Украине поставили Соединенные Штаты, уже существенно устарели. Об этом рассказал американский политолог Марк Слебода в интервью... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T09:55+0300

2024-08-05T09:55+0300

2024-08-05T09:55+0300

спецоперация на украине

россия

украина

f-16

https://cdnn.1prime.ru/img/84200/05/842000533_0:108:3259:1941_1920x0_80_0_0_95dd0625f84e0bd32012be1908dbbdc0.jpg

МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Истребители F-16, которые Украине поставили Соединенные Штаты, уже существенно устарели. Об этом рассказал американский политолог Марк Слебода в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."F-16 — это устаревшие самолёты, которые, теоретически, будут противостоять лучшей системе ПВО в мире, что однозначно и бесспорно доказано", — подчеркнул он.Более того, Слебода отметил проблемы, с которыми рискует столкнуться Киев при использовании поставленных самолетов. Так, по его словам, ключевой проблемой является постоянная угроза ликвидации истребителя в случае их приближения к нлинии фронта, так как российские войска никогда не допустят применения ракет "воздух-земля" с этих самолетов.Эксперт подчеркнул, что Вооруженные силы России будут с энтузиазмом отслеживать F-16, чтобы преподать украинцам урок. Ранее журнал Economist сообщал, что на Украину прибыли первые 10 из 79 истребителей F-16, обещанных США.Ожидается, что к концу года у Украины будет уже 20 истребителей американского производства. Позднее украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил поставку самолетов. Как сообщает издание NYT, до конца года на поступивших истребителях смогут летать только 20 украинских пилотов, что позволит задействовать только десять F-16.

https://1prime.ru/20240804/istrebiteli-850655145.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, f-16