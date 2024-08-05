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"Будут выслеживать". Киеву сообщили тревожные новости об F-16
"Будут выслеживать". Киеву сообщили тревожные новости об F-16 - 05.08.2024, ПРАЙМ
"Будут выслеживать". Киеву сообщили тревожные новости об F-16
Истребители F-16, которые Украине поставили Соединенные Штаты, уже существенно устарели. Об этом рассказал американский политолог Марк Слебода в интервью... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T09:55+0300
2024-08-05T09:55+0300
2024-08-05T09:55+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Истребители F-16, которые Украине поставили Соединенные Штаты, уже существенно устарели. Об этом рассказал американский политолог Марк Слебода в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."F-16 — это устаревшие самолёты, которые, теоретически, будут противостоять лучшей системе ПВО в мире, что однозначно и бесспорно доказано", — подчеркнул он.Более того, Слебода отметил проблемы, с которыми рискует столкнуться Киев при использовании поставленных самолетов. Так, по его словам, ключевой проблемой является постоянная угроза ликвидации истребителя в случае их приближения к нлинии фронта, так как российские войска никогда не допустят применения ракет "воздух-земля" с этих самолетов.Эксперт подчеркнул, что Вооруженные силы России будут с энтузиазмом отслеживать F-16, чтобы преподать украинцам урок. Ранее журнал Economist сообщал, что на Украину прибыли первые 10 из 79 истребителей F-16, обещанных США.Ожидается, что к концу года у Украины будет уже 20 истребителей американского производства. Позднее украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил поставку самолетов. Как сообщает издание NYT, до конца года на поступивших истребителях смогут летать только 20 украинских пилотов, что позволит задействовать только десять F-16.
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россия, украина, f-16
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, F-16
"Будут выслеживать". Киеву сообщили тревожные новости об F-16
Слебода: истребители F-16 давно устарели
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ.
Истребители F-16, которые Украине поставили Соединенные Штаты, уже существенно устарели. Об этом рассказал американский политолог Марк Слебода в интервью
YouTube-каналу Dialogue Works.
"F-16 — это устаревшие самолёты, которые, теоретически, будут противостоять лучшей системе ПВО в мире, что однозначно и бесспорно доказано", — подчеркнул он.
Более того, Слебода отметил проблемы, с которыми рискует столкнуться Киев при использовании поставленных самолетов. Так, по его словам, ключевой проблемой является постоянная угроза ликвидации истребителя в случае их приближения к нлинии фронта, так как российские войска никогда не допустят применения ракет "воздух-земля" с этих самолетов.
Украина получила только десять из 76 обещанных истребителей F-16, пишут СМИ
Эксперт подчеркнул, что Вооруженные силы России будут с энтузиазмом отслеживать F-16, чтобы преподать украинцам урок.
Ранее журнал Economist сообщал, что на Украину прибыли первые 10 из 79 истребителей F-16, обещанных США.Ожидается, что к концу года у Украины будет уже 20 истребителей американского производства. Позднее украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил поставку самолетов.
Как сообщает издание NYT, до конца года на поступивших истребителях смогут летать только 20 украинских пилотов, что позволит задействовать только десять F-16.