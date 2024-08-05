https://1prime.ru/20240805/f-16-850667994.html

"Применять осторожно". На Западе забили тревогу из-за количества F-16 у ВСУ

"Применять осторожно". На Западе забили тревогу из-за количества F-16 у ВСУ - 05.08.2024, ПРАЙМ

"Применять осторожно". На Западе забили тревогу из-за количества F-16 у ВСУ

Обучение украинских пилотов и создание инфраструктуры для обслуживания F-16 являются ключевыми проблемами, пишет британское издание The Economist. | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T11:35+0300

2024-08-05T11:35+0300

2024-08-05T11:35+0300

спецоперация на украине

f-16

всу

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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Обучение украинских пилотов и создание инфраструктуры для обслуживания F-16 являются ключевыми проблемами, пишет британское издание The Economist.На данный момент Украина получила первые десять истребителей F-16 от США, ожидается еще 79. Поставка задерживалась из-за политических решений и языковых трудностей — эти самолеты непривычны для украинских пилотов, требуется их переобучение.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что поставляемые F-16 оснащены передовым вооружением и могут быть использованы для противодействия российским Су-34. Сейчас Украина рассматривает возможность интеграции F-16 с беспилотниками и системами ПВО.Автор статьи оценивает поступление F-16 как начало создания военно-воздушных сил по стандартам НАТО. Украина подключится к развитой цепочке поставок F-16 и сможет использовать более эффективное вооружение альянса.Несмотря на ограниченное количество и задержку поставок, F-16 имеют важное значение для Украины, утверждается в статье.Киев и западные страны рассчитывают, что истребители укрепят моральный дух украинцев, но количество самолетов ограничено. По оценкам, Киев сможет сформировать из F-16 только три или четыре эскадрильи. При этом применять их следует с осторожностью, чтобы не давать россиянам повода для радости от их уничтожения, отмечается в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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f-16, всу, украина