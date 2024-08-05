https://1prime.ru/20240805/f-35-850665459.html

Недоступная цена. Программа F-35 в США столкнулась с серьезной проблемой

Недоступная цена. Программа F-35 в США столкнулась с серьезной проблемой - 05.08.2024, ПРАЙМ

Недоступная цена. Программа F-35 в США столкнулась с серьезной проблемой

Общая стоимость программы создания истребителей F-35 за весь срок службы превысит два триллиона долларов, пишет Military Watch Magazine. При такоих финансовых... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T10:22+0300

2024-08-05T10:22+0300

2024-08-05T10:22+0300

вооружения

сша

оружие

f-35 lightning ii

https://cdnn.1prime.ru/img/83999/78/839997844_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ee742e893d4eea2c28ad7c5febd0e46e.jpg

МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Общая стоимость программы создания истребителей F-35 за весь срок службы превысит два триллиона долларов, пишет Military Watch Magazine. При такоих финансовых показателях нет возможности закупить столько самолетов, сколько планировалось изначально.Стоимость приобретения всего количества запланированных самолетов составит 445 миллиардов долларов, однако при этом эксплуатационные расходы значительно возрастут.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОсновными причинами увеличения стоимости стали высокие потребности в техническом обслуживании и высокие расходы на час полета.Пентагон отложил вывод F-35 из эксплуатации до 2088 года, что означает увеличение срока их службы до 74 лет.F-35 может стать последней пилотируемой программой истребителей в США, поскольку не планируется создание преемника. Ожидается, что эта серия будет заменена беспилотными самолетами-невидимками. Бдущее реализуемой на настоящий момент программы NGAD шестого поколения туманно.Несмотря на длительный срок службы, все произведенные F-35 могут быть сняты с вооружения до 2080-х годов.Таким образом предполагаемая дата окончательного прекращения программы в 2088 году говорит о том, что Пентагон будет продолжать закупки в течение многих десятилетий, отмечается в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240804/f-16-850653157.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, оружие, f-35 lightning ii