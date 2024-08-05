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Недоступная цена. Программа F-35 в США столкнулась с серьезной проблемой
Недоступная цена. Программа F-35 в США столкнулась с серьезной проблемой - 05.08.2024, ПРАЙМ
Недоступная цена. Программа F-35 в США столкнулась с серьезной проблемой
Общая стоимость программы создания истребителей F-35 за весь срок службы превысит два триллиона долларов, пишет Military Watch Magazine. При такоих финансовых... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T10:22+0300
2024-08-05T10:22+0300
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Общая стоимость программы создания истребителей F-35 за весь срок службы превысит два триллиона долларов, пишет Military Watch Magazine. При такоих финансовых показателях нет возможности закупить столько самолетов, сколько планировалось изначально.Стоимость приобретения всего количества запланированных самолетов составит 445 миллиардов долларов, однако при этом эксплуатационные расходы значительно возрастут.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОсновными причинами увеличения стоимости стали высокие потребности в техническом обслуживании и высокие расходы на час полета.Пентагон отложил вывод F-35 из эксплуатации до 2088 года, что означает увеличение срока их службы до 74 лет.F-35 может стать последней пилотируемой программой истребителей в США, поскольку не планируется создание преемника. Ожидается, что эта серия будет заменена беспилотными самолетами-невидимками. Бдущее реализуемой на настоящий момент программы NGAD шестого поколения туманно.Несмотря на длительный срок службы, все произведенные F-35 могут быть сняты с вооружения до 2080-х годов.Таким образом предполагаемая дата окончательного прекращения программы в 2088 году говорит о том, что Пентагон будет продолжать закупки в течение многих десятилетий, отмечается в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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сша, оружие, f-35 lightning ii
Вооружения, США, оружие, F-35 Lightning II
Недоступная цена. Программа F-35 в США столкнулась с серьезной проблемой
MWM: F-35 будет последней пилотируемой программой истребителей в США
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ.
Общая стоимость программы создания истребителей F-35 за весь срок службы превысит два триллиона долларов, пишет Military Watch Magazine
. При такоих финансовых показателях нет возможности закупить столько самолетов, сколько планировалось изначально.
Стоимость приобретения всего количества запланированных самолетов составит 445 миллиардов долларов, однако при этом эксплуатационные расходы значительно возрастут.
Основными причинами увеличения стоимости стали высокие потребности в техническом обслуживании и высокие расходы на час полета.
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Пентагон отложил вывод F-35 из эксплуатации до 2088 года, что означает увеличение срока их службы до 74 лет.
F-35 может стать последней пилотируемой программой истребителей в США, поскольку не планируется создание преемника. Ожидается, что эта серия будет заменена беспилотными самолетами-невидимками. Бдущее реализуемой на настоящий момент программы NGAD шестого поколения туманно.
Несмотря на длительный срок службы, все произведенные F-35 могут быть сняты с вооружения до 2080-х годов.
Таким образом предполагаемая дата окончательного прекращения программы в 2088 году говорит о том, что Пентагон будет продолжать закупки в течение многих десятилетий, отмечается в публикации.