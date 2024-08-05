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В России вновь откроются магазины Hugo Boss

В России вновь откроются магазины Hugo Boss - 05.08.2024, ПРАЙМ

В России вновь откроются магазины Hugo Boss

Магазины немецкого производителя одежды и аксессуаров после их приобретения ритейлером "Стокманн" вновь откроются в августе-сентябре, сообщают РИА Недвижимость. | 05.08.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Магазины немецкого производителя одежды и аксессуаров после их приобретения ритейлером "Стокманн" вновь откроются в августе-сентябре, сообщают РИА Недвижимость."Новый Hugo Boss не будет ничем отличаться. Одновременно откроются все 19 магазинов," - уточнила вице-президент Союза торговых центров по новым брендам Наталия Кермедчиева.Hugo Boss AG основана в 1923 году, штаб-квартира находится в городе Метцинген. Бренд в марте 2022 года заявил о приостановке всех продаж в России в электронном и розничном виде.

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ушедшие компании, западные компании, hugo boss, ретейл, стокманн