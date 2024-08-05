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В России вновь откроются магазины Hugo Boss - 05.08.2024, ПРАЙМ
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В России вновь откроются магазины Hugo Boss
В России вновь откроются магазины Hugo Boss - 05.08.2024, ПРАЙМ
В России вновь откроются магазины Hugo Boss
Магазины немецкого производителя одежды и аксессуаров после их приобретения ритейлером "Стокманн" вновь откроются в августе-сентябре, сообщают РИА Недвижимость. | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T11:32+0300
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ушедшие компании
западные компании
hugo boss
ретейл
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Магазины немецкого производителя одежды и аксессуаров после их приобретения ритейлером "Стокманн" вновь откроются в августе-сентябре, сообщают РИА Недвижимость."Новый Hugo Boss не будет ничем отличаться. Одновременно откроются все 19 магазинов," - уточнила вице-президент Союза торговых центров по новым брендам Наталия Кермедчиева.Hugo Boss AG основана в 1923 году, штаб-квартира находится в городе Метцинген. Бренд в марте 2022 года заявил о приостановке всех продаж в России в электронном и розничном виде.
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ушедшие компании, западные компании, hugo boss, ретейл, стокманн
ушедшие компании, западные компании, Hugo Boss, ретейл, Стокманн
11:32 05.08.2024 (обновлено: 11:41 05.08.2024)
 
В России вновь откроются магазины Hugo Boss

Союз торговых центров: 19 магазинов Hugo Boss откроются в России в сентябре

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкHugo Boss
Hugo Boss - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Магазины немецкого производителя одежды и аксессуаров после их приобретения ритейлером "Стокманн" вновь откроются в августе-сентябре, сообщают РИА Недвижимость.
"Новый Hugo Boss не будет ничем отличаться. Одновременно откроются все 19 магазинов," - уточнила вице-президент Союза торговых центров по новым брендам Наталия Кермедчиева.
Hugo Boss AG основана в 1923 году, штаб-квартира находится в городе Метцинген. Бренд в марте 2022 года заявил о приостановке всех продаж в России в электронном и розничном виде.
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ушедшие компаниизападные компанииHugo BossретейлСтокманн
 
 
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