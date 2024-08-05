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"Т-Инвестиции" запустили утренние торги российскими акциями

"Т-Инвестиции" запустили утренние торги российскими акциями - 05.08.2024, ПРАЙМ

"Т-Инвестиции" запустили утренние торги российскими акциями

"Т-Инвестиции" в инвестиционном сервисе с понедельника запустили с 7.00 мск утренние торги популярными российскими акциями, также с утра торги будут проходить и | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T12:24+0300

2024-08-05T12:24+0300

2024-08-05T12:24+0300

россия

т-банк

инвестиции

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. "Т-Инвестиции" в инвестиционном сервисе с понедельника запустили с 7.00 мск утренние торги популярными российскими акциями, также с утра торги будут проходить и в выходные, следует из сообщения компании. "Т-Инвестиции" запустили утренние торги — с 7.00 по московскому времени. Теперь торги в инвестиционном сервисе проходят... 17 часов в день, семь дней в неделю. Таким образом, с сегодняшнего дня у жителей восточной части России будет возможность торговать на фондовом рынке в течение большего периода светового дня", - говорится в сообщении. С 7.00 мск стали доступны бумаги десяти самых популярных компаний: Сбербанка, "Газпрома", ТКС, Ozon, "Яндекса", "Лукойла", ВТБ, "Новатэка", Московской биржи и "Аэрофлота", поясняет компания. А с начала сентября в утренней сессии будут торговаться все бумаги, доступные клиентам в дневное время, добавляют в "Т-Инвестициях". Клиентские заявки, полученные брокером в утреннее время, по аналогии с торгами выходного дня будут исполняться на внебиржевом рынке — напрямую между продавцом и покупателем. Для управления ликвидностью и формирования котировок "Т-Инвестиции" используют собственную технологию — Quantitative Marketmaking Engine, QMM, сообщает компания. Активные лимитные заявки с утренней сессии не будут переноситься на следующую сессию и будут автоматически сняты до начала торгов на бирже в 9.50 мск, поясняется там же. "Торги 17/7 — 17 часов в день семь дней в неделю — один из шагов "Т-Инвестиций" на пути к тому, чтобы в конечном итоге предоставить возможность инвестировать круглосуточно", - прокомментировал руководитель отдела развития брокерских продуктов "Т-Инвестиций" Александр Гусев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, т-банк, инвестиции