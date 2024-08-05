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В Николаевской области нанесен удар по аэродрому для F-16

В Николаевской области нанесен удар по аэродрому для F-16 - 05.08.2024, ПРАЙМ

В Николаевской области нанесен удар по аэродрому для F-16

Удар по аэродрому подскока американских истребителей F-16 нанесен в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T17:20+0300

2024-08-05T17:20+0300

2024-08-05T17:20+0300

спецоперация на украине

аэродром

f-16

украина

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ДОНЕЦК, 5 авг - ПРАЙМ. Удар по аэродрому подскока американских истребителей F-16 нанесен в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его данным, поражен военный аэродром Мартыновка в Вознесенске. Представитель сопротивления сообщил, что после двух ударов по Мартыновке периодически происходят повторная детонация. Попадание было точным. Сейчас слышны слабые взрывы, вероятно, от снарядов меньшего калибра.Согласно информации от подпольщиков, в Мартыновке был создан аэродром для истребителей F-16. Там находятся ракеты для этих самолётов и лётный состав, включая иностранных специалистов.

https://1prime.ru/20240804/zelenskiy-850656771.html

украина

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аэродром, f-16, украина