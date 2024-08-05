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В Николаевской области нанесен удар по аэродрому для F-16
В Николаевской области нанесен удар по аэродрому для F-16 - 05.08.2024, ПРАЙМ
В Николаевской области нанесен удар по аэродрому для F-16
Удар по аэродрому подскока американских истребителей F-16 нанесен в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T17:20+0300
2024-08-05T17:20+0300
2024-08-05T17:20+0300
спецоперация на украине
аэродром
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ДОНЕЦК, 5 авг - ПРАЙМ. Удар по аэродрому подскока американских истребителей F-16 нанесен в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. По его данным, поражен военный аэродром Мартыновка в Вознесенске. Представитель сопротивления сообщил, что после двух ударов по Мартыновке периодически происходят повторная детонация. Попадание было точным. Сейчас слышны слабые взрывы, вероятно, от снарядов меньшего калибра.Согласно информации от подпольщиков, в Мартыновке был создан аэродром для истребителей F-16. Там находятся ракеты для этих самолётов и лётный состав, включая иностранных специалистов.
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аэродром, f-16, украина
Спецоперация на Украине, аэродром, F-16, УКРАИНА
В Николаевской области нанесен удар по аэродрому для F-16
РИА Новости: в Николаевской области нанесен удар по аэродрому для F-16
ДОНЕЦК, 5 авг - ПРАЙМ. Удар по аэродрому подскока американских истребителей F-16 нанесен в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
По его данным, поражен военный аэродром Мартыновка в Вознесенске.
Представитель сопротивления сообщил, что после двух ударов по Мартыновке периодически происходят повторная детонация. Попадание было точным. Сейчас слышны слабые взрывы, вероятно, от снарядов меньшего калибра.
Согласно информации от подпольщиков, в Мартыновке был создан аэродром для истребителей F-16. Там находятся ракеты для этих самолётов и лётный состав, включая иностранных специалистов.
Зеленский подтвердил получение истребителей F-16