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"Фатальный жест": Киеву пришли плохие новости из США
"Фатальный жест": Киеву пришли плохие новости из США - 05.08.2024, ПРАЙМ
"Фатальный жест": Киеву пришли плохие новости из США
Как только Россия определит местонахождение американских истребителей F-16, которые были переданы Украине, она уничтожит их, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T19:35+0300
2024-08-05T19:35+0300
2024-08-05T19:35+0300
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Как только Россия определит местонахождение американских истребителей F-16, которые были переданы Украине, она уничтожит их, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Когда они определят, где эти самолеты базируются, Россия уничтожит их. Вопрос в том, как долго они протянут", — сказал он.Эксперт отметил, что истребители F-16 могут нести и ядерное оружие, Россия может воспринимать их как угрозу своему существованию и предпринять все необходимые меры для их уничтожения.По мнению аналитика, украинская система противовоздушной обороны больше не может эффективно противостоять российским ракетам. Это может привести к быстрому уничтожению американских самолётов.О прибытии этих самолётов на Украину сообщил Владимир Зеленский. За день до этого в журнале Economist появилась информация о том, что в постсоветскую республику были доставлены первые десять из 79 американских истребителей.
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украина, сво, всу, f-16
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, ВСУ, F-16
"Фатальный жест": Киеву пришли плохие новости из США
Джонсон: Россия в скором времени уничтожит переданные Украине F-16
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ.
Как только Россия определит местонахождение американских истребителей F-16, которые были переданы Украине, она уничтожит их, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
.
"Когда они определят, где эти самолеты базируются, Россия уничтожит их. Вопрос в том, как долго они протянут", — сказал он.
Эксперт отметил, что истребители F-16 могут нести и ядерное оружие, Россия может воспринимать их как угрозу своему существованию и предпринять все необходимые меры для их уничтожения.
"Каждый десятый": на Украине раскрыли опасную тенденцию в рядах ВСУ
По мнению аналитика, украинская система противовоздушной обороны больше не может эффективно противостоять российским ракетам. Это может привести к быстрому уничтожению американских самолётов.
О прибытии этих самолётов на Украину сообщил Владимир Зеленский. За день до этого в журнале Economist появилась информация о том, что в постсоветскую республику были доставлены первые десять из 79 американских истребителей.