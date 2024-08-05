https://1prime.ru/20240805/istrebiteli-850681469.html

"Фатальный жест": Киеву пришли плохие новости из США

"Фатальный жест": Киеву пришли плохие новости из США - 05.08.2024, ПРАЙМ

"Фатальный жест": Киеву пришли плохие новости из США

Как только Россия определит местонахождение американских истребителей F-16, которые были переданы Украине, она уничтожит их, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T19:35+0300

2024-08-05T19:35+0300

2024-08-05T19:35+0300

спецоперация на украине

украина

сво

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f-16

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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Как только Россия определит местонахождение американских истребителей F-16, которые были переданы Украине, она уничтожит их, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Когда они определят, где эти самолеты базируются, Россия уничтожит их. Вопрос в том, как долго они протянут", — сказал он.Эксперт отметил, что истребители F-16 могут нести и ядерное оружие, Россия может воспринимать их как угрозу своему существованию и предпринять все необходимые меры для их уничтожения.По мнению аналитика, украинская система противовоздушной обороны больше не может эффективно противостоять российским ракетам. Это может привести к быстрому уничтожению американских самолётов.О прибытии этих самолётов на Украину сообщил Владимир Зеленский. За день до этого в журнале Economist появилась информация о том, что в постсоветскую республику были доставлены первые десять из 79 американских истребителей.

https://1prime.ru/20240805/ukraina-850680501.html

украина

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украина, сво, всу, f-16