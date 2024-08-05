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ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 6 августа

ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 6 августа - 05.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 6 августа

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 0,18 копейки - до 11,8289 рубля, курс доллара - на 75,53 копейки, до 84,9471 рубля,... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T17:29+0300

2024-08-05T17:29+0300

2024-08-05T17:39+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 0,18 копейки - до 11,8289 рубля, курс доллара - на 75,53 копейки, до 84,9471 рубля, при этом курс евро вырос на 21,18 копейки - до 93,0409 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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курсы валют, евро, доллар, юань, рубль