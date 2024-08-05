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Черный лебедь уже близко. Чего ждать на рынке акций - 05.08.2024, ПРАЙМ
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Черный лебедь уже близко. Чего ждать на рынке акций
Черный лебедь уже близко. Чего ждать на рынке акций - 05.08.2024, ПРАЙМ
Черный лебедь уже близко. Чего ждать на рынке акций
Утверждать, что "черный лебедь" все-таки прилетел, пока рановато. Но однодневное падение рынков некоторых стран - уже самое сильное со времен активной фазы... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T14:20+0300
2024-08-05T14:20+0300
мнения аналитиков
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Утверждать, что "черный лебедь" все-таки прилетел, пока рановато. Но однодневное падение рынков некоторых стран - уже самое сильное со времен активной фазы пандемии. У текущего обвала есть целый ряд причин, все-таки сошедшихся в одной точке. На выходных было объявлено, что один из главных мировых инвесторов Уоррен Баффет продал половину своего пакета акций Apple, аргументировав это тем, что компания хоть и отличная, но пришло время поискать новые возможности. В пятницу вышла отчетность по рынку труда в США. Она оказалась заметно хуже ожиданий, что спровоцировало волну негатива на американском фондовом рынке в тот же день, намекая на то, что вероятность рецессии резко растет. Вслед за этим начался резкий негатив в сторону ФРС - мол, ставку и повышали слишком медленно, а теперь слишком медленно снижают. Следующее - это, разумеется, ожидание большой бучи на Ближнем Востоке. Все дипломатические попытки договориться с Ираном насчет сдержанного ответа на удар Израиля по Тегерану с целью ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании полностью провалились. Как итог - разные источники говорят о возможной массированной атаке в ближайшие пару дней. За рынками повалилась и крипта - биткоин сегодня падал более, чем на 15%, уходя ниже 50 тысяч долларов. Здесь добавляет стресса выплата от Mt. Gox по банкротству, и эти токены могут запросто идти на продажу. Дело не столько в количестве факторов, влияющих на рынок. Дело в том, что все они сошлись в одном дне. К слову, российский рынок это явление тоже стороной не обошло - он просел на 2,6% и стремится к 2800 пунктам. Собственно, под таким давлением просела и нефть - баррель Brent уходил ниже 75 долларов. Что с этим делать? Самая правильная стратегия в такие моменты - ничего. Во-первых, в любом случае нужно смотреть на реакцию американского рынка после его открытия в 16-30. Во-вторых, однодневное падение - это не слишком значимый фактор, смотреть на ситуацию нужно в динамике. Если падение продолжится и завтра-послезавтра, то можно будет говорить о полноценной коррекции вплоть до реального мирового кризиса. Поэтому самым правильным решением будет на время отпустить ситуацию, чтобы на эмоциях не наделать еще более серьезных ошибок, например, попыток "поймать дно" рынка и на этом заработать. В ближайшие дни все зависит от реакции трейдеров и властей в США на "новую реальность" и развития событий на Ближнем Востоке. Эти два момента будут влиять на общемировую картину, в том числе и на российский рынок.Но в нашем случае есть альтернативы рынку акций - это облигации и вклады, которые кое-где уже дают 20% годовых. С облигациями стало чуть сложнее после очень несвоевременного запрета ЦБ на покупку неквалифицированными инвесторами бумаг с плавающей ставкой, привязанной к "ключу", но при этом осталась возможность покупать долговые бумаги, по доходности привязанные к индексу RUONIA - его называют "индексом реальной стоимости денег". Так что и здесь инструментарий для работы остался. Но главное сейчас при работе с рынками - это сохранять спокойствие и холодный рассудок.
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Алексей Кричевский
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, фрс, нефть, brent, биткоин
Мнения аналитиков, ФРС, Нефть, Brent, Биткоин
14:20 05.08.2024
 
Черный лебедь уже близко. Чего ждать на рынке акций

Кричевский: падение рынков - самое сильное со времен пандемии

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Алексей Кричевский
Алексей Кричевский
эксперт по недвижимости, автор Telegram-канала "Экономизм"
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Утверждать, что "черный лебедь" все-таки прилетел, пока рановато. Но однодневное падение рынков некоторых стран - уже самое сильное со времен активной фазы пандемии. У текущего обвала есть целый ряд причин, все-таки сошедшихся в одной точке.
На выходных было объявлено, что один из главных мировых инвесторов Уоррен Баффет продал половину своего пакета акций Apple, аргументировав это тем, что компания хоть и отличная, но пришло время поискать новые возможности.
В пятницу вышла отчетность по рынку труда в США. Она оказалась заметно хуже ожиданий, что спровоцировало волну негатива на американском фондовом рынке в тот же день, намекая на то, что вероятность рецессии резко растет. Вслед за этим начался резкий негатив в сторону ФРС - мол, ставку и повышали слишком медленно, а теперь слишком медленно снижают.
Следующее - это, разумеется, ожидание большой бучи на Ближнем Востоке. Все дипломатические попытки договориться с Ираном насчет сдержанного ответа на удар Израиля по Тегерану с целью ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании полностью провалились. Как итог - разные источники говорят о возможной массированной атаке в ближайшие пару дней.
За рынками повалилась и крипта - биткоин сегодня падал более, чем на 15%, уходя ниже 50 тысяч долларов. Здесь добавляет стресса выплата от Mt. Gox по банкротству, и эти токены могут запросто идти на продажу.
Дело не столько в количестве факторов, влияющих на рынок. Дело в том, что все они сошлись в одном дне.
К слову, российский рынок это явление тоже стороной не обошло - он просел на 2,6% и стремится к 2800 пунктам. Собственно, под таким давлением просела и нефть - баррель Brent уходил ниже 75 долларов.
Что с этим делать? Самая правильная стратегия в такие моменты - ничего.
Во-первых, в любом случае нужно смотреть на реакцию американского рынка после его открытия в 16-30. Во-вторых, однодневное падение - это не слишком значимый фактор, смотреть на ситуацию нужно в динамике. Если падение продолжится и завтра-послезавтра, то можно будет говорить о полноценной коррекции вплоть до реального мирового кризиса.
Поэтому самым правильным решением будет на время отпустить ситуацию, чтобы на эмоциях не наделать еще более серьезных ошибок, например, попыток "поймать дно" рынка и на этом заработать.
В ближайшие дни все зависит от реакции трейдеров и властей в США на "новую реальность" и развития событий на Ближнем Востоке. Эти два момента будут влиять на общемировую картину, в том числе и на российский рынок.
Но в нашем случае есть альтернативы рынку акций - это облигации и вклады, которые кое-где уже дают 20% годовых. С облигациями стало чуть сложнее после очень несвоевременного запрета ЦБ на покупку неквалифицированными инвесторами бумаг с плавающей ставкой, привязанной к "ключу", но при этом осталась возможность покупать долговые бумаги, по доходности привязанные к индексу RUONIA - его называют "индексом реальной стоимости денег".
Так что и здесь инструментарий для работы остался. Но главное сейчас при работе с рынками - это сохранять спокойствие и холодный рассудок.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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